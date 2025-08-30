El personal protesta contra Vibran Maen Pads cuando Yakarta está rodeada de demostración

Yakarta, Viva – vicepresidente Gibrán Rakabuming Raka negó la noticia de que estaba jugando caído/Tenis durante la acción demostración Masivo en varios puntos en Yakarta y varias regiones en Indonesia, viernes 29 de agosto de 2025.

Vicepresidente Personal Especial Gibran rakabuming raka, De talisa dijo el vicepresidente fue el cargo en el Palacio del Vicepresidente, Yakarta, durante la manifestación.

Tina explicó que el vicepresidente Gibran regresó después de una visita de trabajo a North Sumatra el jueves para asistir a la Conferencia de Servicio de la Iglesia Protestante Mamre Karo (Mupel) (GBKP).

«El vicepresidente fue un cargo durante la manifestación. Acababa de regresar de una visita de trabajo en North Sumatra el jueves (8/28)», dijo Tina en su declaración en Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025.

La refutación de noticias también ha sido transmitida por el gerente de campo de Padel llamado Citizens en cargas en las redes sociales.

«Por lo tanto, pido al público que filtre antes de compartir (compartir) la información que circula. Además, la información que es provocativa en la situación como hoy», dijo.

Mientras tanto, el gerente de Padel mencionado por Tina, a saber, Anwa Racquet Club, ha negado las noticias a través de su cuenta oficial de Instagram, @anwaracquetclub.

«En relación con la circulación de la información de que el vicepresidente de la República de Indonesia ha venido a jugar tenis/Padel en el Club Anwa Raquet, por la presente enfatizamos que la información no es cierta. Hasta ahora, nunca ha habido una visita oficial del vicepresidente en nuestras instalaciones», la declaración oficial del club de carreras de Anwa.