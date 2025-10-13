El personal especial Pramono dice que el TKD de Yakarta recortó 15 billones de IDR para limitar el reclutamiento de bomberos y PPSU en 2026

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) garantiza recortes en las Transferencias a las Regiones (TKD) del gobierno central para el año fiscal 2026 tendrá un impacto limitado en la contratación de nuevos empleados, incluidos los bomberos (bombero) y trabajadores que manipulan instalaciones e infraestructuras públicas (PPSU).

El personal especial del Gobernador de DKI Yakarta para Comunicaciones Sociales, Cyril Raoul Hakim o Chico Hakim, dijo que limitar las nuevas cuotas de contratación es uno de los pasos para adaptarse a la reducción del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) de DKI de 2026 debido a los recortes en los fondos de transferencia del centro.

«Lo que puede verse levemente afectado es que los nuevos reclutas, como bomberos y oficiales de PPSU, en 2026 tendrán una cuota limitada, pero los existentes seguirán siendo una prioridad», dijo Chico cuando fue contactado. tvOnenews.comcitado el lunes 13 de octubre de 2025.

Aun así, Chico aseguró que los recortes de fondos no perturbarán los planes de trabajo estratégicos del Gobierno Provincial de DKI, tanto a corto como a largo plazo, siempre y cuando todos los niveles lleven a cabo el programa con disciplina e innovación.

«En general, esto no perturbará los planes de trabajo a corto plazo (2025-2026) o a largo plazo (hasta 2029 según el RPJMD), siempre que lo llevemos a cabo con disciplina y creatividad», subrayó.

Anteriormente, el gobierno central decidió recortar el TKD en todas las regiones, siendo DKI Yakarta una de las zonas más afectadas. Como resultado de esta política, se prevé que el APBD DKI de 2026 disminuya de 95,35 billones de rupias a alrededor de 79,03 billones de rupias.

En respuesta a esto, el Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Destacó que no cuestionó la decisión del gobierno central.

Admitió que había discutido directamente con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, sobre los recortes de fondos que incluían los Fondos de Participación en los Beneficios (DBH), los Fondos de Asignación General (DAU) y los Fondos de Asignación Especial (DAK).

«El gobierno de Yakarta no tiene absolutamente ninguna objeción a esto», dijo Pramono después de una reunión a puerta cerrada con el Ministro de Finanzas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Con esta actitud, el Gobierno Provincial de DKI enfatiza que seguirá centrado en la eficiencia presupuestaria y en garantizar que los servicios públicos no se vean interrumpidos, a pesar de que el espacio fiscal se reducirá en 2026.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar