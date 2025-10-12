El personal especial de AHY aclara la acusación de adelantar al automóvil de Sultan HB X en un semáforo en rojo

Jacarta – Personal especial Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Herzaky Mahendra Putra admitió que su partido lamentó profundamente la existencia de varias cuentas en las redes sociales que acusaban al entorno del Ministro Coordinador AHY de superarlas móvil Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X), que hacía cola en un semáforo en rojo en la provincia de DI Yogyakarta.

Lea también: Grupo de funcionarios que pasan por Tambalan Road y los internautas discuten la suspensión del automóvil



Explicó que en ese momento Sri Sultan estaba acompañando al Ministro Coordinador AHY en actividades en Gunungkidul. Sin embargo, de hecho, el grupo del Ministro Coordinador AHY abandonó el lugar unos 30 minutos antes que Sri Sultan para dirigirse a la ciudad de Yogyakarta porque tenían una agenda de seguimiento.

Por lo tanto, Herzaky enfatizó que es muy poco probable que después de la actividad en Gunungkidul, el grupo del Ministro Coordinador AHY pasara por Sri Sultan en un semáforo en rojo como se ve en el video que circula en varias redes sociales.

Lea también: Mitsubishi gana exportaciones de automóviles CKD



«Si alguien hace una declaración de que es el séquito del Ministro Coordinador AHY, por supuesto esta acusación es falsa y sin fundamento», dijo Herzaky en su declaración del domingo 12 de octubre de 2025.



Presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Lea también: Primeras impresiones al conducir el Aletra L8 EV, un monovolumen familiar confortable



Aconsejó a cualquier grupo que hiciera tabayyun la próxima vez y preguntara primero a los amigos que estaban en el lugar de la actividad, antes de dar la impresión de simplemente comentar a los medios.

Además, hizo declaraciones que perjudicaron a otras partes, porque admitió que en las noticias aparecía el nombre de un miembro del personal de relaciones públicas de una agencia gubernamental de bricolaje que parecía estar haciendo comentarios en esa dirección.

«Tal vez porque no conoce los hechos o porque recibió preguntas capciosas de algunas partes. Como miembro del personal de relaciones públicas cuyo papel es iluminar y educar al público, esperamos que pueda ser más cuidadoso al hablar», dijo Herzaky.

«Entonces, si quieres confirmar de quién es el grupo, puedes comprobar el número de placa roja de uno de los coches del grupo. Por favor, los internautas averigüen con qué agencia está asociada la placa roja», continuó.

Herzaky también expresó su preocupación por una serie de cuentas de redes sociales que publicaron de manera irresponsable y sin verificar datos y hechos, acusando al séquito del Ministro Coordinador AHY de violar semáforos en rojo e ir en contra de la dirección.