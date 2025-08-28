El personal del hospital dice la muerte de Nikki Bhati vinculada a la explosión de cilindros de gas







En medio de la controversia en curso sobre la muerte de la dote en Greater Noida, Las autoridades dijeron el domingo que Nikki Bhati, quien supuestamente fue asesinado por su esposo, murió debido a las quemaduras en una explosión de cilindros de gas en casa. Las autoridades dijeron que las declaraciones provenían de médicos y enfermeras del hospital privado donde fue ingresada por primera vez, informó PTI.

Según un memorando del hospital donde se llevó a Bhati el 21 de agosto, había «sufrido quemaduras severas en una explosión de cilindro de gas en casa». El memorando también destacó que Bhati fue llevado allí en estado crítico por un primo de su esposo, Vipin.

Al dirigirse más sobre el desarrollo, uno de los oficiales de policía dijo: «La declaración de los médicos y las enfermeras que estaban presentes en el momento de su admisión se registró. Nikki les dijo que sufrió lesiones por quemaduras debido a una explosión en un cilindro de gas».

El policía Dicho además que están investigando todos los aspectos del caso y están recolectando declaraciones antes de tomar más medidas. Un líquido inflamable recuperado de la habitación de Bhati ha sido enviado para análisis forense, informó PTI.

Los investigadores también están examinando varios videoclips que circulan en el dominio público en relación con la muerte.

Los nuevos detalles surgen en medio de acusaciones anteriores de que Bhati fue incendiado por su esposo y sus suegros sobre las demandas de dote.

La joven de 26 años murió el 22 de agosto, un día después de que fue ingresada en el hospital con quemaduras severas. Vipin, su padre Satyaveer, su madre Daya y su hermano Rohit, los cuatro acusados ​​en el caso, han sido arrestados después de su muerte.

En otro giro en el caso, Bhati’s La cuñada, Meenakshi, había alegado el miércoles que ella también enfrentó años de acoso, asalto y demandas de dote.

El FIR en el caso de Bhati se ha registrado en virtud de las Secciones 103 (1) (asesinato), 115 (2) (causando voluntariamente lastimado) y 61 (2) (intento de cometer delitos punibles con la cadena perpetua) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Mientras tanto, los miembros de su familia se reunieron con un miembro de la Comisión Estatal de Mujeres de Uttar Pradesh el miércoles y exigieron un juicio judicial rápido en el caso, informó PTI.

(Con entradas de PTI)





