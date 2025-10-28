El personal de TNI AD participa en la capacitación MBG, financiada por Singapur

Jacarta – dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército de Indonesia (KSAD), general del TNI Maruli Simanjuntak. militar Singapur cubrir todos los costos de capacitación gestión comidas nutritivas seguidas por el personal TI ASIS.

«Así que todo, desde los costos hasta el alojamiento, etc., corre a cargo de Singapur», dijo Maruli cuando se reunió con el Cuartel General del Batallón de la Policía Militar del Ejército (Yonpomad), en Jonggol, Regencia de Bogor, el martes.

Maruli explicó que el entrenamiento que recibió su partido en Singapur fue el resultado de conversaciones entre él y el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Singapur en julio de 2025.

Durante la reunión, Maruli acordó colaborar con el ejército de Singapur en el ámbito del suministro de alimentos nutritivos.

Maruli explicó las razones por las que su partido eligió a Singapur como socio de cooperación en este ámbito. MBG porque el país se considera maduro en su programa de provisión de alimentos nutritivos.

Luego, el TNI AD envió a 26 soldados, cuatro miembros de Persit Kartika Chandra Kirana, tres compañeros militares y un observador para participar en un entrenamiento de gestión de alimentos nutricionales en el Comando de Apoyo al Servicio de Combate del Ejército, Singapur, del 13 de octubre de 2025 al 18 de octubre de 2025.

Ellos, dijo Maruli, aprendieron muchas cosas, desde la preparación de alimentos, la seguridad de los alimentos, la nutrición de los alimentos hasta la tecnología de los alimentos. Los participantes también tuvieron la oportunidad de visitar instalaciones militares y comerciales de gestión de alimentos.

Con esta capacitación se espera que los representantes del TNI AD adquieran muchos conocimientos para que pueda implementarse en la gestión de cocina de la Unidad de Servicio de Cumplimiento Nutricional (SPPG) administrada por el TNI AD.

«Para que nuestra cocina sea buena, tenemos mujeres con experiencia en nutrición, con suerte esto les dará experiencia en el manejo de la cocina», dijo Maruli. (Hormiga)