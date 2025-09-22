El personal de Manipur Rims Hospital huele por asalto, servicios suspendidos







DoctoresLas enfermeras, el personal y los estudiantes del Instituto Regional de Ciencias Médicas (RIMS) en la capital de Manipur Imphal organizaron el lunes una protesta que exigía «justicia» después de que un consultor principal de la instalación fuera agredido durante una agitación por la muerte de una mujer paciente.

Como marca de protesta, la Asociación de Directores de Maestros y Médicos (TAMOA) de las llantas suspendió todos los servicios en el hospital más grande del estado.

Las operaciones de emergencia, ambulatorias y de rutina permanecieron cerradas como manifestantes exigió el arresto de los involucrados en el asalto y la seguridad de un ambiente de trabajo seguro, dijeron las autoridades.

Los disturbios siguieron a la muerte de una mujer paciente, Chingshubam Ongbi Manju (35) de Lilong Chajing, el domingo, luego de complicaciones de un parto quirúrgico.

La muerte provocó una protesta en las instalaciones del hospital, lo que condujo al asalto de un profesor y vandalismo de propiedad por parte de familiares y locales enojados del vecindario de la mujer.

Mientras tanto, los BJP Manipur La Unidad expresó una grave preocupación por la muerte de la mujer, el vandalismo y el asalto al médico en las llantas.

El partido de azafrán dijo que sospechan de fallas de procedimiento y mala gestión y pidieron un equipo especial del Ministerio de Salud de la Unión para realizar una revisión exhaustiva de la administración y el funcionamiento de los RIMS.

El BJP También enfatizó que la intervención urgente es necesaria para restaurar el orden, la responsabilidad y la confianza pública en el principal Instituto Médico

