El personal de la RPD admite que este hombre hizo trampa y lo ayudó a ingresar a la policía para ganar Rp. 750

JacartaVIVA – Policía descubrir fraudes bajo la apariencia de «rutas de entrada» policia nacional‘ en el centro de Yakarta. El autor, un hombre de iniciales AR (31), es sospechoso de robar dinero. víctima hasta 750 millones de IDR con la promesa de ayudar a aprobar la selección de candidatos miembro Policía Nacional.

Este caso fue descubierto por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Tanah Abang dirigida por el comisionado de policía Martua Malau, luego de que la víctima con las iniciales A (30), residente de Tangerang, lo denunciara porque se sentía engañada.

A admitió que conocía a AR desde febrero de 2025 en el área de Construcción RPD/MPR RI, Centro de Yakarta. En ese momento, AR admitió que era un miembro del personal de la Comisión III de la Cámara de Representantes que podía «gestionar» la aprobación de la selección policial.

Sin sospechas, la víctima transfirió el dinero por etapas hasta que el total alcanzó los 750 millones de IDR. Sin embargo, hasta que se completó el proceso de selección, ninguno de los miembros de su familia calificó para convertirse en policía. Sintiéndose engañada, la víctima finalmente lo denunció a la policía el 12 de octubre de 2025.

«Este tipo de método empaña el buen nombre de la institución. No toleraremos a nadie que se aproveche de su posición o influencia para beneficio personal en el proceso de selección de miembros de la Policía Nacional», dijo el jefe de policía del Metro Central de Yakarta, comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro, el martes 14 de octubre de 2025.

El exjefe de policía metropolitana de Gambir enfatizó que la Policía Nacional no reconoce ninguna ruta especial ni pago en la selección de admisión.

«La selección policial es pura, libre y transparente. Si alguien promete pasar con dinero, definitivamente es un fraude», afirmó.

Mientras tanto, el jefe de policía metropolitana de Tanah Abang, el comisionado de policía Haris Akhmad Basuki, dijo que su partido actuó rápidamente después de recibir el informe. El sospechoso AR finalmente fue arrestado en la zona central de Yakarta.

«Hemos detenido al sospechoso junto con pruebas en forma de documentos de transferencia de cuenta, conversaciones de WhatsApp y un disco flash. Actualmente el sospechoso está detenido para una mayor investigación», dijo el comisario de policía Haris.

Por sus acciones, el autor fue acusado en virtud del artículo 378 del Código Penal sobre fraude y/o del artículo 372 del Código Penal sobre malversación de fondos, con la amenaza de una pena máxima de cuatro años de prisión.