El personal de la aldea fue sorprendido haciendo trampa y casi golpeado por los residentes

Gowa, VIVA – Un miembro del personal de la aldea en Gowa Regency, Sulawesi del Sur, fue allanado por su esposa legal cuando se sospechaba que estaba solo con otra mujer en la casa el domingo por la noche (26/10/2025).

La redada causó conmoción y casi provocó que los residentes se volvieran locos.

El jefe de Medio Ambiente de Graha Kalegowa, Daeng Jalling, confirmó la redada. Admitió que acompañó a la esposa legal del autor cuando realizó el allanamiento de la casa.



El personal de la aldea sorprendido haciendo trampa casi fue atacado por los residentes de Gowa y arrestado por la policía.

«Antes recibí noticias de que encontraron a un residente llevando a una mujer a una casa, pero su esposa fue agredida», dijo Daeng Jalling. Lunes (27/10/2025)

Según él, la redada comenzó con un informe del hijo del autor a su madre, quien vio a su padre cargando a una mujer y entrando a la casa.

«Así que su esposa vino a hacer una redada con los residentes, por lo que ambos fueron encontrados y llevados a la comisaría», dijo Daeng Jalling.

El perpetrador con las iniciales HR (48), conocido por ser un miembro del personal de Katangka Village, distrito de Bontonompo, fue allanado por su esposa RA en una casa en el complejo de viviendas BTN Graha Kalegowa, distrito de Pallangga, Gowa Regency.

Se produjo un alboroto cuando se abrió la puerta de la casa. Los residentes que sabían del incidente también vinieron y el perpetrador y la mujer sospechosa de ser su aventura casi se convirtieron en el objetivo de la turba.

Al recibir informes de los residentes, los agentes de policía de Pallangga junto con la Unidad PPA de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Gowa acudieron inmediatamente al lugar para asegurar a las dos personas en la Jefatura de Policía de Gowa, con el fin de evitar incidentes no deseados.

Mientras tanto, el jefe de policía de PPA Satreskrim Gowa, Ipda Muhammad Agus, confirmó que había recibido informes de los residentes sobre la redada.

«Así es, arrestamos a un hombre y una mujer que fueron encontrados juntos en su casa que fue allanada por los residentes. Luego los llevamos a la policía», dijo Agus.

Agus añadió que la pareja estuvo a punto de ser atacada por los vecinos y la esposa legal del perpetrador, pero fueron detenidos con éxito gracias a la vigilancia de los agentes y del jefe del barrio que calmaron la situación.

«Los dos casi fueron atacados por los vecinos, afortunadamente pudimos llegar rápidamente y calmarlos», explicó.

En cuanto a la relación entre las dos personas allanadas, la policía aún está llevando a cabo más investigaciones.