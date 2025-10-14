El personal de CBS News no se enfrentará a medidas disciplinarias por no responder a Bari Weiss

Aparentemente, puedes ignorar el memorándum.

CBS ha indicado que el personal de CBS News no será disciplinado si no responden a un mensaje muy analizado enviado la semana pasada por Bari WeissEl nuevo editor en jefe de la división, según Writers Guild of America East, el sindicato que representa a muchos empleados de CBS News,

CBS «nos informó que no será disciplinado si no responde al correo electrónico, indicando que una respuesta es opcional. La compañía declaró además que si decide responder, no será motivo de disciplina, despido o despido», según un mensaje del sindicato a sus miembros que fue revisado por Variedad. «Tenemos la intención de hacer que la empresa cumpla con estas respuestas».

CBS News se negó a que los ejecutivos estuvieran disponibles para hacer comentarios.

Noticias CBS Los empleados han estado lidiando con órdenes contradictorias desde que Weiss envió el mensaje, según tres personas familiarizadas con el asunto, después de que algunos productores de la Skydance suprema unidad de noticias instó a reporteros y periodistas a responder a pesar de WGA crítica. Weiss pidió al personal que le dijera «cómo pasa sus horas de trabajo» y qué pensaban de CBS News, para que ella y los empleados editoriales pudieran «alinearse para lograr una visión compartida de CBS News».

Un simple memorando de un alto ejecutivo no suele provocar tal conflagración, pero Weiss no es un líder de noticias común y corriente. Fue nombrada editora en jefe de CBS News la semana pasada. por el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, y el personal de CBS News se ha visto afectado por las consecuencias. Weiss, emprendedor digital y escritor de opinión que creó The Free Press, no tiene experiencia dirigiendo un medio de noticias de televisión convencional, y poca historia para ayudar a los periodistas tradicionales a afrontar los desafíos de encontrar hechos. Tiene una línea directa con Ellison, mientras que a Tom Cibrowski, un ex ejecutivo de ABC que se incorporó como presidente de CBS News a principios de este año, se le ha encomendado la tarea de trabajar junto a Weiss y aportar su experiencia.

El drama noticioso de Paramount tiene lugar cuando la mayoría de los empleados temen estar a punto de perder sus trabajos. Los ejecutivos de Paramount han dicho que tienen la intención de reducir significativamente la fuerza laboral de la compañía para reducir costos. Se espera que los detalles sobre los despidos de personal se revelen en el próximo informe de ganancias de Paramount.

CBS dijo al sindicato que se suponía que las respuestas de los empleados a Weiss no debían utilizarse para fomentar la reacción contra los encuestados. “La intención es que sólo Bari Weiss y su jefe de personal verán las respuestas, aunque pueden tener la obligación de compartirlas con otros altos ejecutivos», dijo CBS. La compañía también señaló que el propósito de Weiss al buscar la reacción de los empleados era simplemente «conocer a los empleados y utilizarla como guía de discusión cuando se reúna con los empleados en las próximas semanas y meses, según lo permita el tiempo».