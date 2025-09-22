El personal de ’60 minutos ‘tiene nuevas historias que contar después de la temporada de Tumult

Como corresponsal de «60 minutos» Bill Whitaker No es conocido por sus habilidades de malabarismo. En este momento, sin embargo, el Noticias de CBS El veterano tiene varias tareas ambiciosas para la venerable Newsmagazine en el aire.

Hay uno que espera ser elegido para el estreno de la temporada de los 58 del programath Temporada, para la cual recientemente viajó a Finlandia y el Mar Báltico, sobre un grupo de barcos que han roto los cables de Internet y electricidad submarinos críticos en los últimos meses. Las autoridades sospechan que los ataques son parte de una campaña de Rusia para romper la infraestructura submarina de los aliados de la OTAN. Ha estado trabajando en el proyecto durante los últimos siete u ocho meses, dice durante una entrevista reciente. «Estoy tratando de pelar esta cebolla. Algo está sucediendo que no huele bien, ¿y cómo se llega a ella? ¿Cómo descubres qué está pasando realmente?»

Whitaker, de 74 años, también está trabajando en una mirada a un deporte que él cree «nunca has oído hablar, pero te garantizo que pronto te oirás». Y luego está la historia sobre un tipo que está creando piezas de conciertos con sonidos de animales. Dicha actividad, dice, «es la norma para ’60 minutos ‘», que tendrá su estreno de temporada el domingo 28 de septiembre. CBS ya ha comenzado a promover el nuevo ciclo con una promoción de minutos, en alcance cinematográfico, que debutó el domingo por la noche y muestra a los espectadores la amplia gama de historias correspondientes.

Y, sin embargo, la vida en «60 minutos» en los últimos meses ha sido decididamente anormal.

Los productores, corresponsales y empleados del programa de larga duración esperan emerger de una temporada de tumulto durante la cual el espectáculo se convirtió en una papa caliente política y el peón en un juego más grande entre el propietario corporativo de CBS News, Paramount y el gobierno de los Estados Unidos.

A estas alturas, la historia es familiar para los aficionados a la industria de los medios: en una demanda presentada en un tribunal federal en el Distrito Norte de Texas en noviembre de 2024, el presidente Trump alegó que «60 minutos» intentó engañar a los votantes al emitir dos ediciones diferentes de comentarios hechos en una entrevista con el ex vicepresidente Kamala Harris, luego el rival de Trump para la Casa Blanca. Los expertos legales creían que Trump tenía poca posición. Gestión en Paramount, ansioso por ganar la aprobación de la FCC para una venta a Skydance Media Mientras luchaba con las recesiones en su negocio tradicional, acordó pagar $ 16 millones para resolver el asunto. El acuerdo posteriormente cerró.

Mientras tanto, los ex ejecutivos de Top CBS News afirmaron que Paramount estaba sometiendo «60 minutos» a un escrutinio más grande de lo habitual de los tipos de historias que pretendía emitir. Ambos Wendy McMahon, El ejecutivo de CBS que supervisó la división de noticias y las estaciones de CBSy Bill Owens, el productor ejecutivo de «60 minutos», izquierda, con Owens citando una creciente falta de capacidad «para tomar decisiones independientes Basado en lo que fue correcto para ’60 minutos, ‘adecuado para la audiencia «. Lesley Stahl, el veterano corresponsal de «60 minutos», dijo Variedad en abril Que estaba «devastada» por su salida y esperaba que los ejecutivos corporativos se dieron cuenta de que el programa es «una de las razones por las que CBS News es valioso». El programa es la serie de noticias más vista en TV transmitido.

Tanya Simon, la ex editora ejecutiva de Newsmagazine y una hija de Bob Simon, una de los antiguos corresponsales del programa, ha tomado las riendas del espectáculo.

El personal, dice Whitaker, ahora espera avanzar. «Todo esto está más allá de nosotros, para decirte la verdad. Está más allá de nosotros», dice. «Muchas de las cosas que han sucedido son cosas que no tenemos influencia o poder para cambiar. El poder que tenemos es el poder de la narración de historias; para poder contar la historia de Estados Unidos para que los estadounidenses tengan la información que todos necesitamos para que todos podamos tomar decisiones sobre cómo funciona nuestro gobierno. Creo que eso es de lo que el periodismo siempre ha sido».

Algunas de las historias en la tubería editorial «60 minutos» se extenderán directamente de los titulares recientes. Scott Pelley, por ejemplo, después del asesinato de Charlie Kirk entrevistó a Spencer Cox, gobernador de Utah, sobre cómo cerrar la creciente división política en los Estados Unidos y la importancia de la libertad de expresión. Pelley también fue a la Universidad de Utah Valley con Cox para hablar con estudiantes que presenciaron el tiroteo de Kirk. Pelley también ha viajado a Ucrania para informar sobre investigaciones de crimen de guerra en Sumy.

Otros corresponsales han alcanzado las personas que tienen influencia en la cultura. Jon Wertheim ha hablado con Dana White, comisionada de la UFC, alrededor de su cuarto de siglo al frente de la liga. Entre sus temas de conversación: la próxima pelea de UFC 2026 en el césped de la Casa Blanca. Stahl se reunió con el director Rob Reiner en el set de su nueva película, «Spinal Tap II: The End continúa», en Nueva Orleans, registrándose con él 41 años después del debut de la película original, «Este es el grifo espinal».

Y algunas de las caras familiares de Newsmagazine planean mostrar a los espectadores cosas que probablemente nunca han encontrado anteriormente. Anderson Cooper ha estado trabajando en un informe sobre cómo las décadas de conflictos armados en Colombia crearon áreas «no-go» donde las especies raras de aves han podido florecer. Y Cecelia Vega viajó al pie del Monte Everest con Nima Rinji Sherpa, la persona más joven en acumular las 14 montañas más altas del mundo, que representa una nueva generación de escaladores nepalíes.

La temporada anterior de la periódica estaba llena de conmoción, pero Whitaker dice que hay ruido sobre algo vinculado al programa casi todos los años. «No hay temporada normal a los ’60 minutos». Es caótico, loco y ocupado todo el tiempo «. Aún así, señala: «Todos estamos entusiasmados por avanzar esta temporada. Es importante para nosotros y creemos que es importante para el país».