El perro Indy de ‘Good Boy’ firma una carta abierta a los Oscar para actores animales

En un movimiento sin precedentes en la temporada de premios, el estudio independiente CFI ha publicado una carta abierta a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, firmada nada menos que por Indy, la estrella canina revelación de “Buen chico.” La carta, divertida pero sincera, pide la inclusión de actores animales en las categorías de actuación de los Oscar, argumentando que ya es hora de que Hollywood dé a sus artistas de cuatro patas el reconocimiento que merecen.

«A pesar de mi papel aclamado por la crítica en la reciente película ‘Good Boy’, se me ha considerado no elegible para la categoría de Mejor Actor», se lamenta Indy en la carta obtenida exclusivamente por Variedad y distribuido por IFC. «Aparentemente, no soy un chico lo suficientemente bueno para ti».

La campaña está respaldada por una alta calificación de taquilla para IFC. “Good Boy” abrió con 2,2 millones de dólares, lo que marcó el segundo mejor fin de semana de estreno de IFC, después de “Late Night with the Devil” de 2024 (2,8 millones de dólares). También se ubica como el tercer fin de semana de estreno más importante de IFC Entertainment Group, detrás del lanzamiento récord de este año de “Clown in a Cornfield” bajo la marca RLJE Films.

La carta de Indy hace referencia a una larga e histórica tradición de animales que realizan trabajos emocionalmente resonantes: Jed, el perro-lobo en “White Fang”, la ballena en “Free Willy” y el cerdo titular en “Babe” (que fue nominada a mejor película), entre otros, sin ganarse nunca un lugar entre las actuaciones más celebradas del año.

“¿Cuántas grandes actuaciones deben pasarse por alto antes de que la Academia nos lance un hueso?” Pregunta Indy.

Los críticos coinciden en que la actuación de Indy es digna de premio, e IndieWire lo llama «Uno de los actores más emotivos de su generación».

La campaña de IFC cobró impulso después del lanzamiento en julio del avance y el póster de la película, que se volvió viral con más de 100 millones de visitas en todas las plataformas, el mayor alcance en la historia de la compañía. Inicialmente planeado como un estreno modesto, el lanzamiento de “Good Boy” se amplió a un debut en cines a nivel nacional, lo que le dio el segundo mayor número de salas de cine en un fin de semana de estreno de IFC.

Indy, en las últimas líneas de la carta, envía un mensaje conmovedor a la Academia: “Les pedimos que dejen de levantar la pierna por mi contribución y la de muchos grandes actores animales cuyo trabajo sigue sin ser reconocido”.

Si esta carta conducirá a real El cambio dentro de la Academia aún está por verse, pero en una época en la que se siente como “el fin de los días”, una carta como esta te hace sonreír. No obstante, la campaña de la IFC podría provocar una conversación atrasada en Hollywood. E Indy, el más bueno de los chicos, se ha convertido en la cara (y piel) inesperada de un nuevo tipo de movimiento en la temporada de premios.

La carta completa está a continuación.