El perpetrador del ahorro rechaza la prohibición de importar ropa usada será arrestado, Purbaya: significa que él es el perpetrador

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó que su partido tomará medidas firmes contra cualquiera que se oponga u obstruya los esfuerzos del gobierno para erradicar a la mafia que comete práctica importar ropa ex.

De hecho, cuando hay un perpetrador ahorrando o autores de venta de ropa usada que rechazan esta política, Purbaya admitió que no dudaría en atraparlos.

Porque Purbaya cree que las acciones de quienes rechazan la política de prohibición de la importación de fardos de ropa usada, también conocidos como fardos presidenciales, demuestran claramente que son los autores de la práctica de importar ropa usada.

«Quien se niegue, lo arrestaré primero. Si el perpetrador ahorrativo se niega, lo arrestaré primero. Eso significa que él es el perpetrador, está claro», dijo Purbaya en Bank Mega Tower, en el sur de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Si hay partidos que rechazan abiertamente la política de prohibir la importación de fardos de ropa usada o fardos presidenciales, Purbaya cree que esto beneficiará en realidad a su partido y a los agentes del orden. Porque esto hará que las autoridades actúen más rápido y será más fácil arrestarlos.

«De hecho, es una suerte para mí. Admitió que ‘soy un importador ilegal’, cierto», dijo.

Se sabe que Purbaya enfatizó anteriormente que impondría sanciones adicionales en forma de multas y listas negras a los autores de la práctica de importar ropa usada.

Porque, según él, hasta ahora los esfuerzos policiales contra los autores mafiosos de la importación de ropa usada sólo se han traducido en la destrucción de pruebas y el encarcelamiento de los autores.

Purbaya cree que esto es realmente perjudicial para las finanzas del Estado, porque tiene que gastar un presupuesto en destruir pruebas y alimentarlas mientras están en prisión.

«Hasta ahora sólo se puede destruir y los importados van a prisión, no recibo dinero, (a los perpetradores) no se les multa. Así que pierdo, sólo los costos de destrucción de los bienes, además todavía tengo que alimentar a la gente en prisión», dijo.