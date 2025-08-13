El permiso del bebé, Bulog será el Sphp de arroz para la tienda Rite

Yakarta, Viva – Presidente Director de Perum BullogAhmad Rizal Ramdhani se aseguró de que su grupo distribuya el arroz para los programas de estabilización de los precios de la oferta y los alimentos (SPHP) a la tiendaTienda minorista Moderno en toda Indonesia.

Leer también: El precio del chile, las cebollas, para la carne compacta, consulte la lista completa



Incluso enfatizó que su partido también había embolsado el permiso de la Agencia Nacional de Alimentos (Bastardo), para enviar Arroz sphp a tiendas minoristas para llenar el vacío de valores.

«Ahora se nos da permiso, se les enviamos a ellos. Porque en Alfamart, Indomaret, esto ahora está vacío de los productos. Así que lo pusimos con el arroz SpHP, para que el público no debería estar allí no hay arroz», dijo Rizal en la Oficina del Ministerio de Coordinación de la División de Alimentos, Jakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: Precios de chile, arroz, para reducir la carne de res, verifique la lista completa





Cómo proteger la calidad del arroz en el almacén

Más tarde, cada tienda minorista puede enviar directamente una solicitud de suministro SPHP al distribuidor o centro de distribución (DC) en cada región, que continuará al bullog regional.

Leer también: ¡Polri Carkeng Bulog Gaspol posee operaciones de mercado baratas simultáneamente!



De hecho, Rizal admitió que hasta ahora ha habido una solicitud de todos los minoristas en Indonesia, quien preguntó suministro de arroz Sphp.

«Si toda Indonesia ha entrado. Alhamdulillah, desde el 3-4 de hoy, ha entrado en todo», dijo Rizal.

Sin embargo, admitió que Bulog no podía estimar cuántos arroz se distribuirían más tarde al comercio minorista. Porque depende de las necesidades de cada comercio minorista en sí.

Hizo hincapié en que la presencia de Bulog para suministrar arroz SPHP era una prueba de que el gobierno estaba presente para satisfacer las necesidades de la comunidad.

«Porque vemos condiciones como esa, y también necesitan vender arroz. Lo alentamos. El punto es que el gobierno está presente para la gente», dijo.