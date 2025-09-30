El período de plantación puede ser 3 veces al año después de imprimir los campos de arroz de la tierra en el centro de Kalimantan

Yakarta, Viva – agricultor En el centro de Kalimantan reveló los beneficios del programa Impresión de campo de arroz Las personas (RSE) que actualmente se están ejecutando tienen un impacto positivo en las ruedas económicas y también en el bienestar de los agricultores. Por lo tanto, la aceleración del proceso de la nueva tierra de apertura es totalmente compatible.

El presidente del grupo de agricultores de Karohey Penyang, distrito de Dadahup, Kapuas Regency, Himbarni (46) dijo que los beneficios de la RSE se sintieron enormemente, especialmente en los cálculos de participación en las ganancias que eran mucho mayores que las tierras anteriores cultivables.

El programa de impresión de campo de arroz, dijo Himbarni, ha traído cambios importantes, especialmente en el rendimiento y los beneficios generales. Por ejemplo, dijo que el tiempo de plantación 1 ahora ha aumentado 2 veces al año.

«Incluso ahora está tratando de ser 3 veces al año. Esta es una evidencia concreta en la que la tierra para dormir puede procesarse en un granero económico para nosotros», dijo Himbarni, citado de su declaración, el martes 30 de septiembre de 2025.

Según Himbarni, el gobierno no solo proporciona tierras, sino más que eso también brinda asistencia para proporcionar diversos asistencia. Entre los más útiles está el uso de la mecanización de Alsintan y también la asistencia de semillas y fertilizantes.

«Después de que se trabaja la tierra, también se nos ayuda a acceder a asistencia como Alsintan, fertilizantes y semillas. Luego, desde el lado técnico, también se nos da comprensión y también asistencia intensa», dijo.

En línea con Himbarni, Mansyah (41), un agricultor de la aldea de Bereng, distrito de Kahayan Hilir, Pulang Pisau Regency dijo que el programa de RSE es un programa que ha esperado la comunidad. Dijo que hasta ahora no podía abrir su propia tierra porque tenía limitaciones.

«Pero esta impresión de campo de arroz está presente como una solución, por lo que damos la bienvenida y el 100 por ciento apoyamos para que en el futuro presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, pueda ser realizado», dijo.

ManSyah dio la bienvenida al programa de impresión de campo de arroz para continuar siendo llevado a cabo por el gobierno, donde el ingreso promedio de la producción pudo satisfacer las necesidades de la familia para los asuntos de la cocina y la escuela.

«Puedo satisfacer todas las necesidades del hogar solo de trabajar en campos de arroz. Este es un programa extraordinario que debe continuarse para obtener mayores intereses. Los agricultores esperan que este programa se expandiera y desarrolle en toda la región para que el Central Kalimantan se convierta en una de las provincias del granero nacional de arroz en el futuro», dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto en su dirección al Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) solicitó que la autosuficiencia continúe acelerada para que Indonesia en el futuro pueda convertirse en un granero mundial de alimentos.

El presidente afirmó que Indonesia se ha convertido en un país productor arroz El más grande de la región de la ASEAN. Más que eso, Indonesia también es un determinante del precio del arroz mundial porque actualmente se elimina la política de importación.

«Ahora somos autosuficiencia en el arroz y comenzamos a exportar arroz a otros países necesitados, incluido el proporcionar arroz para Palestina», explicó el presidente sobre la oportunidad de discursos en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.