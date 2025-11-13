El período de dos ciclos de derechos territoriales de IKN es inconstitucional

Jacarta – El Tribunal Constitucional (MK) decidió la duración de los derechos sobre la tierra en la Ley Número 21 de 2023 relativa a la Capital del Archipiélago (IKN) que puede realizarse en dos ciclos es contraria a la constitución o inconstitucional.

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional (MK) a través de la Decisión Número 185/PUU-XXII/2024 proporciona una nueva interpretación del ciclo de derechos sobre la tierra (HAT) que incluye derechos de uso comercial (HGU), derechos de uso de construcción (HGB) y derechos de uso (HP) en el artículo 16A, párrafos (1), (2) y (3) de la Ley IKN.

Sesión del Tribunal Constitucional

«Se concede en parte la petición de los peticionarios», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, en Yakarta, el jueves (13/11/2025), al leer el veredicto sobre el caso presentado por un ciudadano nativo de Dayak, Stepanus Febyan Babaro, y un residente de Sepaku, Ronggo Warsito, citado por VIVA de ANTARA.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 16A párrafo (1) de la Ley IKN se interpreta en el sentido de que a HAT en forma de HGU se le otorgan derechos por un máximo de 35 años, una extensión de derechos por un máximo de 25 años y una renovación de derechos por un máximo de 35 años en función de criterios y etapas de evaluación.

Antes de la interpretación del MK, el artículo estipulaba que el HAT en forma de HGU se otorgaba por un máximo de 95 años durante el primer ciclo y podía otorgarse nuevamente para un segundo ciclo por un máximo de 95 años según los criterios y las etapas de evaluación.

Luego, el Tribunal Constitucional interpretó el artículo 16A, párrafo 2, de la Ley IKN en el sentido de que a HAT en forma de HGB se le otorgan derechos por un máximo de 30 años, una extensión de derechos por un máximo de 20 años y una renovación de derechos por un máximo de 30 años en función de criterios y etapas de evaluación.

El artículo estipulaba originalmente que HAT en forma de HGB se administraría por un período máximo de 80 años a través de un primer ciclo y podría administrarse nuevamente en un segundo ciclo por un máximo de 80 años según los criterios y las etapas de evaluación.

A continuación, el Tribunal cambió el párrafo (3) del artículo 16A a HAT en la forma en que HP recibirá derechos por un máximo de 30 años, extensión de derechos por un máximo de 20 años y renovación de derechos por un máximo de 30 años según criterios y etapas de evaluación.

Inicialmente, el artículo establecía que HAT en forma de HP se administraba por un período máximo de 80 años a través de un primer ciclo y podía administrarse nuevamente en un segundo ciclo por un máximo de 80 años según los criterios y etapas de evaluación.