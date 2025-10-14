El periodista Erick Thohir se disculpa con Prabowo por no haber podido llevar a la selección nacional al Mundial

Jacarta – Presidente del PSSI y Ministro de Juventud y Deportes (Ministro de Juventud y Deportes), Erick Thohir transmitir disculpa al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto por no llevar Selección Nacional de Indonesia pasar a copa del mundo 2026.

Erick transmitió la disculpa en una reunión limitada (ratas) con Prabowo en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta.

«El Ministro de Juventud y Deportes informó al Presidente y se disculpó porque nuestro equipo nacional no había logrado clasificarse para la Copa del Mundo de 2026», dijo el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, a los periodistas en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Prasetyo dijo que Prabowo se muestra reacio a aceptar el hecho de que la selección de Indonesia no pudo avanzar al Mundial de 2026.

«Al señor Presidente, por supuesto, personalmente también le resulta difícil aceptar la realidad», afirmó.

Anteriormente se informó que el sueño de la selección de Indonesia de avanzar al Mundial de 2026 ciertamente había fracasado. El equipo de Patrick Kluiver perdió 0-1 ante la selección iraquí en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

Apareciendo en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia, en realidad parecía agresivo. Sin embargo, Mauro Zijlstra y sus amigos no marcaron ni un solo gol.

Mientras tanto, el entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert, sigue dando un gran reconocimiento a sus jugadores a pesar de que tuvieron que terminar su camino en las eliminatorias para el Mundial de 2026 con resultados amargos.

A pesar del fracaso, Kluivert enfatizó que estaba orgulloso del arduo trabajo y desarrollo mostrado por todos los jugadores a lo largo del camino de clasificación.

«Todos los resultados que logramos fueron buenos y creo que nos hemos desarrollado mucho como equipo, tanto individual como colectivamente», dijo Kluivert después del partido, citado por Aawsat.

El técnico holandés no negó su decepción porque su gran sueño de estar en el evento más prestigioso del mundo se vio frustrado.

«Es difícil imaginar que el sueño de ir al Mundial desaparezca después de todo este duro trabajo», afirmó Kluivert.

Sin embargo, a pesar de esta decepción, Kluivert admitió que estaba asombrado por la dedicación y el espíritu de lucha de los jugadores que se habían sacrificado para enorgullecer a la nación.