El perfil de Yu Menglong, un actor chino que murió, cayó del edificio

VIVA – La triste noticia proviene del mundo del entretenimiento chino. Actor y cantante Yu Menglongo conocido familiarmente como Alan Yu, murió el 11 de septiembre de 2025. La gerencia también ha publicado una declaración oficial que justifica esta triste noticia.

Según los informes, Yu estaba cayendo del edificio en Beijing. Este rumor apareció por primera vez cuando un paparazzi compartió subidas sobre la muerte del actor a pesar de que la publicación fue eliminada actualmente. La figura de Yu también hizo que el público sea curioso. Aquí está el perfil completo. Desplácese a Bawaj para referirse al artículo completo.

Profil Yu Menglong

Yu nació el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang. Es conocido no solo como actor, sino también cantante y director de video musical. ¡Su carrera comenzó en 2007 a través de la búsqueda de talentos para mi programa! ¡Mi estilo!

En 2011, debutó como actor a través del cortometraje The Little Prince. Su nombre comenzó a brillar después de participar en el evento Super Boy en Hunan TV en 2013, donde logró ocupar el décimo puesto.

Gran éxito llegó en 2015 cuando protagonizó el popular drama Go Princess Go. Después de eso, Yu es cada vez más conocido por el público a través de varios otros dramas, como el juego de amor en la fantasía del este, disputa, a su papel de personaje principal en la luna se ilumina para ti en 2019.

La partida de Yu fue repentinamente un fuerte golpe para el mundo del entretenimiento chino. El talentoso actor conocido por su carisma dejó un sendero importante a través de sus obras.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.