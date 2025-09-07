El perfil de Nandi Juliawan, ‘Jubilado de retiro’ encontró suicidio asesinado

VIVA – La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento indonesio con partida Nandi Juliawanactor que es ampliamente conocido a través de su papel como Encuestar En telenovelas populares Matones de pensiones. Nandi murió el sábado 6 de septiembre de 2025, dejando una profunda tristeza para los fanáticos y colegas.

Esta noticia fue entregada por primera vez por Abenk Marco, el actor Kang Cecep en la misma telenovela, a través de cargas en Instagram el domingo 7 de septiembre de 2025. En su carga, Abenk expresó sus condolencias y oraciones para que las familias dejadas atrás tuvieran fuerza.

La partida de Nandi Juliawan a la edad de 32 años dejó recuerdos de su inspiradora carrera y vida personal. El siguiente es el perfil y el viaje de la vida de Nandi Juliawan que logró capturar los corazones de la audiencia a través del personaje de Encuye, como se resume de varias fuentes.

Carrera temprana y papel icónico como Encuye

Nandi Juliawan nació y creció en Mandalagiri, Ciwalen, Garut, West Java. Antes de sumergirse en el mundo de la actuación, vivió una vida simple como barista y había trabajado como personal de marketing en un café en Cilopang, Garut, propiedad de Aris Nugraha.

También se había convertido en chef en un café en Simpang Lima, Garut, en 2014, además de administrar un negocio de alimentos vendiendo Cireng contemporáneo. Su negocio de Cireng fue incluso exitoso, y las ventas llegaron a 1,000 piezas por semana a pesar de que comenzó con un capital de solo RP. 300 mil.

La carrera como actor de Nandi comenzó sin experiencia previa. Inicialmente solo tenía la intención de convertirse en extras en los matones de jubilación, pero su talento lo llevó a obtener el papel de Encuy, un corredor icónico de transporte de la ciudad con su sombrero de mascota.

Este papel surgió de la cuarta a la octava temporada de matones de jubilación. Aunque inicialmente la dificultad de memorizar el diálogo y expresar personajes debido a la falta de experiencia, Nandi continuó aprendiendo y logró hacer de Encuy uno de los personajes favoritos de la audiencia.

Gait en el mundo de las telenovelas y los negocios

Además de los matones retirados, Nandi también mostró su habilidad de actuación en la telenovela Suparman Reborn, interpretando a Lukman, un capataz de edificios que se enamoró del personaje de Lilis (interpretado por Masayu Clara). Su papel en esta telenovela confirma cada vez más su talento para revivir diversos personajes.

Fuera del mundo de la actuación, Nandi es conocido como una figura trabajadora. Este graduado de la escuela secundaria Musaddadiyah se había sometido a varias profesiones antes de ser conocido como actor. El negocio de Cireng que fue pionero después de no filmar un matón de jubilación se convirtió en una prueba de su dureza en el emprendimiento. El éxito de esta pequeña empresa muestra que Nandi no solo tiene talento en la pantalla, sino que también tiene un alma empresarial.

Patrimonio y recuerdos

El éxito de Nandi Juliawan en interpretar a Encuye no solo robando los corazones de la audiencia, sino que también inspiró a muchas personas con su lucha de cero a convertirse en un actor conocido.

A pesar de que se ha ido, el personaje de Encuy y el viaje de la vida de Nandi continuarán siendo recordados por los fanáticos y otros actores. Su partida es un recordatorio de que el talento y el trabajo duro pueden entregar a alguien para llegar a un lugar en los corazones de la comunidad, a pesar de que comienza con simples pasos.