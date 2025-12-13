Bangkok, LARGA VIDA – Atletas Nadar princesa indonesia, Lobo masniario nuevamente pudo enorgullecer al país en el evento Juegos del MAR 2025.

Ganó una medalla de oro tras ser la mejor en la final de la prueba femenina de natación de 50 m espalda. Masniari Wolf llegó a la meta con un claro récord de 28,80 segundos.

Tres medallas de oro consecutivas en los Juegos del Mar, desde las ediciones de Vietnam (2021), Camboya (2023) hasta Tailandia (2025), son una prueba de que Masniari Wolf, la reina de la espalda, es la columna vertebral de la natación indonesia para poder competir a nivel internacional.

Sin embargo, aparte de su carrera que actualmente está en auge, Masniari Wolf es una de las atletas de natación que ha tenido una gran determinación desde la infancia.

Masniari Wolf reveló que se involucra en el mundo de la natación desde los 11 años. En aquel momento seguía su carrera en Alemania, desde su Wiesbaden natal hasta Frankfurt.

La nadadora bataca y alemana ya tiene aspiraciones de lograr logros en la natación a nivel internacional.

«He estado nadando toda mi vida y cuando era niño seguí haciéndolo porque era divertido. Podía hacerlo una vez a la semana hasta que recibí una oferta de un entrenador de un equipo superior a mi club», dijo Masniari Wolf.

«Él (el entrenador) dijo que quería que me uniera a su equipo y entrenara cuatro veces por semana. Pero en ese momento no quería entrenar más, porque solo quería disfrutar de la natación una vez por semana, pero después de unos meses intenté unirme al equipo», explicó.

Masniari dijo que en ese momento practicaba varios tipos de estilos de natación, desde mariposa, estilo libre y espalda, que se ha convertido en su pilar hasta el día de hoy.

«Allí desarrollé, tenía velocidad a la edad de 11 años en ese momento. Creo que mi decisión fue acertada de ir a practicar más seguido. Fue muy divertido, así que seguí hasta ahora», agregó.

El deportista de 20 años también reveló que durante su carrera había querido dedicarse a la natación estilo libre, pero su entrenador vio que tenía potencial en espalda.