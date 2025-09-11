VIVA – número Aymen Hussein De vuelta sobresaliendo en el escenario de fútbol asiático. Delantero principal Equipo nacional iraquí Acababa de estar en el centro de atención en la final de la Copa del Rey 2025 en Tailandia, no solo por su aparición en el campo, sino también en su actitud estricta durante la procesión de respeto por los funcionarios del reino de Tailandia.

En ese momento, todos los jugadores iraquíes parecían mirar hacia abajo como una forma de respeto. Sin embargo, Aymen Hussein eligió mantenerse alto. Se cree que su actitud nace de creencias personales que sujeto a ella solo está destinada a Alá. Aun así, Hussein todavía muestra respeto de una manera diferente.

La acción cosechó una variedad de reacciones. Muchos internautas aprecian y lo llaman una figura de principio valiente. «Respeto, Aymen Hussein», escribió uno de los comentarios virales en las redes sociales.

Más allá de eso, Hussein también jugó un papel importante en traer la Copa King de Iraq King 2025 después de conquistar el anfitrión Tailandia 1-0 a través del gol de Mohanad Ali. El pequeño incidente en la procesión de respeto agregó una historia única del viaje de bombarderos.

Aymen Hussein es un jugador de Al-Karma SC Club, uno de los clubes gigantes en la Liga Irak. Su récord en el nivel del equipo nacional no es jugar juegos: 31 goles de 85 gorras. Tenga en cuenta que confirma su estado como depredador de la línea del frente del león mesopotámico.

El nombre de Hussein ciertamente no es ajeno al público de fútbol indonesio. El delantero de 29 años -old fue una vez un flagelo Equipo nacional indonesio En los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. Iraq e Indonesia están incorporados en el Grupo F.

Iraq parecía poderoso al barrer dos reuniones. En Basra, ganaron 5-1. Mientras estaba en Yakarta, el 6 de junio de 2024, Irak ganó nuevamente 2-0. Hussein anotó uno de los goles a través del punto blanco en el estadio principal de Bung Karno.

Hussein en realidad tuvo la oportunidad de agregar goles a través de la segunda penalización. Sin embargo, su ejecución flotó muy por encima de la barra. Sin embargo, su papel siguió siendo crucial para completar la victoria de Iraq.

Después del partido en Yakarta, Hussein hizo un comentario sobre la atmósfera de SUGBK. «El ambiente es muy bueno. El estadio es bueno, pero no puedo decir que sea muy bueno porque Indonesia todavía tiene que mejorar algunos aspectos», dijo Hussein en ese momento.

Ahora, con la edad de 29 años, Aymen Hussein continúa mostrando su consistencia. De la figura que una vez hizo que el equipo nacional indonesio se haya incorporado a convertirse en un titular en el evento internacional, Hussein demostró ser un bombardero que siempre tuvo una historia en cada etapa.