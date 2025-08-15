El perfil completo de Miliano Jonathans, en el pasado, era crudo ahora que se convirtió en un candidato para los jugadores del equipo nacional indonesio

VIVA – número Miliano Jonathans Ahora la atención del público de fútbol del país. Jugadores jóvenes que habían rechazado la oferta de defender Equipo nacional Indonesia ahora se está preparando para someterse a un proceso de naturalización.

Esta noticia estaba sobresaliendo después del presidente general PssiErick Thohir, presentó oficialmente el archivo de naturalización de Miliano al Ministro de Jóvenes y Deportes de Indonesia (Menpora), Dito Ariotedjo, viernes 15 de agosto de 2025.

La presentación del archivo fue el primer paso en el proceso de cambiar la ciudadanía de Miliano Jonathans. Se predice que el jugador de 21 años será uno de los apoyo a la línea de ataque de Garuda en el futuro.

Miliano nació en Arnhem, Países Bajos, el 5 de abril de 2004. A pesar de crecer en la tierra de los molinos de viento, la sangre indonesia fluía gruesa en él. La abuela del padre vino de DePok, West Java.

Su carrera futbolística comenzó en la Academia Arnhemse Boys FC, antes de unirse al equipo de Vitesse Young en 2014. Su talento lo hizo nivelar a los equipos U-18 y U-21 en solo unos años.

Al ingresar a la temporada 2020 a 2021, Miliano logró penetrar en el equipo grupal de mayor edad. Un año después, su nombre se incluyó oficialmente en la lista de jugadores del primer equipo de Vitesse.

Durante tres años defendiendo a Vitesse en Eredivisie, la actuación de Miliano continuó robando la atención. Hasta en enero de 2025, el gigante de la liga holandesa, FC Utrecht, fue propuesto a él.

El jugador de altura de 178 cm tiene la posición principal como delantero de derecha, pero también un experto en actuar como mediocampista atacante. Su flexibilidad es una ventaja para cada equipo que defienden.

A pesar de que era joven, Miliano había sentido la atmósfera de la competencia europea. Fue grabado dos veces con su club en la temporada 2024/2025 de la ronda de clasificación de la Europa League.

Ahora, el viaje profesional de Miliano Jonathans está entrando en una nueva fase. Del jugador que solía negarse a defender el rojo y el blanco, tiene el potencial de convertirse en una de las armas secretas Equipo nacional indonesio en el futuro.