El peor de los casos de los Falcons se desarrolla con el debate de Michael Penix Jr.-Kirk Cousins

Raheem Morris describió el Atlanta Falcons’30-0 pérdida para el Panteras de Carolina Lo mejor, llamarlo un «mínimo de todos los tiempos». Era la primera vez que Atlanta se había excluido desde el 22 de noviembre de 2020. Los Falcons cayeron a 1-2, sufriendo su derrota en la segunda división.

Mariscal de campo titular de segundo año Michael Penix Jr. Tuvo una salida particularmente aproximada, terminando 18 de 36 para 172 yardas y dos intercepciones, una regresó para un touchdown. Después de que Penix lanzó su segunda selección al final del tercer trimestre, con Atlanta 27-0, Morris tomó la decisión de hacerle banca para su copia de seguridad Cosins de Kirk – Un movimiento que hizo muchas preguntas después.

«El juego estaba fuera de control, sabes que sigues adelante, manténgalo fuera de peligro», Morris dijo.

Cousins ​​tocó dos series, lo que resultó en una facturación en los bajos y un balón suelto. Terminó 5 de 7 para 29 yardas.

Cuando se le preguntó a Morris si Cousins ​​se le daría la oportunidad de competir por el trabajo inicial esta semana, respondió enfáticamente: «No».

¿Cómo se hacen los Falcons con Kirk Cousins? Solo escuche cómo enfáticamente Raheem Morris dice que no cuando se le pregunte si Kirk Cousins ​​tendrá la oportunidad de competir por el trabajo inicial de QB esta semana. pic.twitter.com/q9yttifknw -Dan Why-Ger (@ReallyDanweiner) 21 de septiembre de 2025

Michael Penix Jr. – Kirk Cousins ​​La situación podría presentar un problema para Raheem Morris, Falcons

El primer movimiento importante de la era de Raheem Morris fue el agente libre de Falcons Kirk Cousins ​​a un acuerdo de cuatro años y $ 180 millones la temporada baja. Poco más de un mes después, Morris y el gerente general Terry Fontenot sorprendieron a la liga al seleccionar a Michael Penix Jr. en el número 8 en general en el draft de la NFL 2024.

Esa secuencia de movimientos todavía está muy debatida, y la pérdida para los Panthers puede mostrar por qué. Después de que los primos fracasaron la temporada pasada, Atlanta banca al veterano para Penix en los últimos tres juegos. Eso parecía ser una prueba suficiente para entregarle el trabajo inicial en 2025. Sin embargo, tres juegos en la temporada, Penix se encontró en banca después de un bajo rendimiento.

«Kirk Cousins ​​ha entrado en el juego, reemplazando a una lucha Michael Penix Jr. Este escenario es por eso que fue arriesgado mantener a los primos cerca», El atlético Josh Kendall escribió. «Será una conversación ahora».

Como se mencionó, Morris dio un «no» enfático cuando se le preguntó si Cousins ​​competiría por el trabajo inicial. Pero no se equivoque: si Penix continúa luchando, será una pregunta semanal. Así fue como se desarrolló la temporada pasada cuando Cousins ​​fue el que vaciló y Penix se sentó detrás de él.

Michael Penix Jr. se ocupó de los problemas de auriculares contra Panthers

Nada salió bien para los Falcons en su derrota en la semana 4. Tuvieron pérdidas de balón, objetivos de campo perdidos; en general, la ofensiva parecía inepto.

«Todo», dijo Morris cuando se le preguntó ¿Qué salió mal ofensivamente? contra Carolina.

Mientras que la actuación de Penix se destacó debido a su posición y las expectativas sobre él, no todos los problemas fueron su culpa.

Atlanta Fox 5 reportero Miles Garrett vio a Penix teniendo problemas con sus auriculares al principio del juego. Se mostró en la segunda unidad, cuando, en tercer y 1 en los 35 de los Falcons, Penix llamó un tiempo de espera cuando el reloj de juego se extendió. Al salir del tiempo de espera, la ofensiva aún no pudo organizarse, lo que llevó a un retraso de la penalización del juego. En lugar de un intento de conversión de una yarda manejable, los Falcons se enfrentaron al tercer y 6.

A partir de ese momento, Penix parecía completamente inestable, y la ofensiva nunca se recuperó.