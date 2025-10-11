El Pentágono construirá un centro de entrenamiento para pilotos qataríes en Idaho







El militar estadounidense está avanzando con sus planes para construir una instalación dedicada en Idaho para entrenar pilotos de Qatar, un importante aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, anunció el viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Hegseth, quien hizo el anuncio durante una visita del Ministro de Defensa de Qatar, dijo que la instalación que se construirá en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home «albergará un contingente de F-15 y pilotos qataríes para mejorar nuestro entrenamiento combinado, aumentar la letalidad y la interoperabilidad».

El arreglo no es inusual. Pentágono Los funcionarios señalaron que durante décadas se han establecido instalaciones similares para otros aliados, y la base de Idaho ya alberga un escuadrón de combate de Singapur. Pero la noticia provocó una fuerte reprimenda de Laura Loomer, aliada cercana de Trump e influyente de derecha, quien calificó el plan de «una abominación» y acusó a los qataríes de estar asociados con organizaciones terroristas islámicas. «Ningún país extranjero debería tener una base militar en suelo estadounidense. Especialmente los países islámicos», escribió Loomer en una de varias publicaciones en las redes sociales pocas horas después del anuncio de Hegseth.

Aunque Loomer no ocupa un cargo formal dentro de la administración Trump, sus quejas en línea tienen un historial de lograr resultados. Sus críticas han llevado al despido de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, del Dr. Vinay Prasad, jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, y del general Tim Haugh, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional. Qatar, que alberga la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente, dejó claro que no tendrá una base en suelo estadounidense y que cubrirá los costos de construcción de las instalaciones de entrenamiento. «Esta no será una base aérea de Qatar», dijo el portavoz de la embajada en Washington en un comunicado publicado en X.

«Más bien, Qatar ha asumido un compromiso inicial de 10 años para construir y mantener una instalación dedicada dentro de una base aérea estadounidense existente, destinada a entrenamiento avanzado y mejorar la interoperabilidad en la defensa y avance de nuestros intereses compartidos en todo el mundo». El comunicado dijo que el proyecto creará cientos de empleos para los estadounidenses y señaló que la planificación comenzó hace varios años y recibió la aprobación local. Cuando se le pidió más detalles sobre las futuras instalaciones, la oficina de Hegseth dijo que no tenía nada que ofrecer más allá de los comentarios del secretario.

El anuncio se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva prometiendo utilizar todas las medidas, incluida la acción militar estadounidense, para defender Qatar. Loomer también criticó esa decisión y escribió: «No quiero morir por Qatar. ¿Y tú?». en las redes sociales. Sin embargo, ella no estaba sola. El consejo editorial del Wall Street Journal también cuestionó la promesa y escribió que «esta es una decisión que puede y debería haber sido debatida».

«En lugar de ello, surge de la nada «una orden ejecutiva sin debate público», escribió la junta. El pequeño país rico en gas jugó un papel clave en la negociación del más reciente alto el fuego entre Israel y Hamás destinado a poner fin a la guerra en Gazaasí como en varias otras negociaciones clave. Doha, la capital de Qatar, fue atacada por sorpresa por Israel el mes pasado cuando miembros de Hamas estaban en la ciudad el mes pasado para discutir un alto el fuego.

Qatar también le regaló a Trump un jumbo de 400 millones de dólares para usarlo como Air Force One. Sin embargo, la conexión de los qataríes con la aviación militar estadounidense es anterior a estos acontecimientos más recientes. En 2020, la Fuerza Aérea de EE. UU. anunció que había firmado un acuerdo con Qatar para la venta de más de 35 aviones de combate F-15. Un estudio ambiental de la Fuerza Aérea, completado dos años después, reveló que la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home estaba proponiendo construir una instalación que albergaría 12 aviones F-15 qataríes y alrededor de 300 efectivos adicionales de la Fuerza Aérea qatarí y estadounidense.

Si bien el ejército estadounidense tiene una larga historia de entrenamiento de pilotos para países aliados, la práctica recibió escrutinio en 2019 luego de un tiroteo masivo mortal en la Estación Aérea Naval de Pensacola que mató a tres miembros del servicio estadounidense e hirió a varios más. El tirador, Mohammad Saeed Al-Shamrani, era un oficial de la Fuerza Aérea Saudita que estaba entrenando en la base de Pensacola.

El FBI dijo que estaba vinculado con el grupo extremista Al Qaeda y que había estado en contacto con él antes del tiroteo. A raíz del tiroteo, Estados Unidos envió a casa a otros 21 estudiantes militares saudíes después de que una investigación revelara que cada uno había expresado sentimientos yihadistas o antiestadounidenses en páginas de redes sociales o había tenido «contacto con pornografía infantil», incluso en salas de chat de Internet, según funcionarios en ese momento. Sin embargo, Estados Unidos continuó entrenando a pilotos sauditas. Loomer hizo referencia al incidente en sus publicaciones en las redes sociales el viernes. «¿Por qué estamos tratando de entrenar a más musulmanes en cómo pilotear aviones en suelo estadounidense? ¿No hemos aprendido ya la lección?» ella escribió en las redes sociales.

