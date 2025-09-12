El peligro de conducir cuando el indicador de aceite está encendido, ¡no se subestimen!

VIVA – cada móvil tener varios luz Advertencias en el tablero que comienzan desde la luz de verificación común del motor, hasta la lámpara de batería. Pero una lámpara que no debe considerarse luz es una lámpara de luz de aceite indicador era. Si este indicador está activado, es una señal de que hay serios problemas relacionados con la lubricación máquina Tu coche.

El siguiente artículo revisa por qué debe dejar de conducir de inmediato si esta lámpara está encendida, qué pasos deben tomarse y el riesgo si se ignora.



Ilustración Cambiar el aceite del motor del automóvil

¿Por qué las luces de aceite pueden encenderse?

Hay dos causas comunes por las cuales la luz de aceite puede activarse:

– El aceite del motor es bajo, podría deberse a fugas o porque el nivel de aceite ha caído por debajo del límite mínimo.

– Baja presión de aceite (presión de aceite), aunque la cantidad de aceite es suficiente, las bombas de aceite, los filtros bloqueados o los problemas internos del motor pueden hacer que la presión del aceite sea insuficiente.

El aceite es un elemento importante para mantener el motor funcionando suavemente, el aceite lubrica piezas que se mueven en el motor para que no ocurra una fricción excesiva y mantenga la temperatura para no sobrecalentarse.

¿Es seguro seguir conduciendo?

La respuesta: No es seguro, si la lámpara de aceite está encendida. Slashgear sugirió que el conductor detenga inmediatamente el vehículo si la condición es posible, a menos que viva muy cerca del taller u hogar y no pueda detenerse directamente. Siguiendo riesgos si continúa:

– Daño interno grave del motor (como rodamientos y cilindros) debido a la fricción directa.

– sobrecalentamiento de las partes del motor debido a la falta de lubricación.

– El costo de la reparación es muy alto, puede ser más costoso que la reparación antes de que la condición empeore.

Qué hacer cuando la lámpara de aceite está encendida

Aquí están los pasos organizados:

– Inmediatamente detenga el automóvil en un lugar seguro: si el indicador está encendido cuando la carretera, busque un área segura para detenerse.

– Verifique el nivel de aceite: abra la campana delantera, verifique la palanca de medición de aceite (varilla diputada) para ver si la cantidad de aceite aún está por encima del límite mínimo.

– Agregue aceite si es necesario: si falta aceite, agregue aceite con viscosidad y especificaciones recomendadas por el fabricante de su automóvil.

– Verifique el potencial de fuga o problemas técnicos: si el aceite es suficiente pero la lámpara permanece encendida, el problema puede ser una bomba de aceite débil, el filtro de aceite está bloqueado o el sensor de presión de aceite es problemático.

– Lleve a un taller profesional: si después de verificar todavía hay problemas, no se retrase para que se les presente al mecánico para ser examinado más a fondo.

Cuando la lámpara de aceite no tiene que causar pánico



Ilustración Cambiar el aceite del motor del automóvil

Hay una situación en la que la lámpara de aceite podría encenderse temporalmente y no por un problema grave:

– El motor no está completamente caliente, especialmente los autos que acaban de encender por la mañana, pueden causar presión temporal.

– Después de pasar la carretera está muy inclinado o lleno de baches, el aceite puede moverse y hacer que el sensor de aceite detecte niveles bajos por un momento.

Sin embargo, esta razón es más ligera, todavía se recomienda examinar de inmediato para no convertirse en daños graves.

Las luces indicadoras de aceite no son luces ordinarias: esta es una advertencia de que el motor del automóvil está en un peligro grave. La conducción continúa a pesar de que las luces de aceite se encienden lo mismo que permitir el daño del motor que puede ser muy costoso y dañar la confiabilidad del automóvil.

Si ve luces de luz de aceite:

– Detenga el vehículo inmediatamente si es posible.

– El nivel de periksa era.

– Agregue aceite cuando falta.

– Si sigue encendido, la aferración al taller para un examen más detallado.



Panel indicador en el automóvil.

El motor de su automóvil depende mucho de la lubricación para quedarse. No subestimes la lámpara de aceite, la acción rápida puede ahorrar tu motor y la billetera.