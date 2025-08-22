El pecado original cancelado a pesar de la renovación de la temporada 2

«Dexter: pecado original«No regresa para la temporada 2 después de todo.

Variedad ha aprendido de las fuentes que Supremo ha optado por no avanzar con otra temporada de la serie precuela. A Anuncio de renovación de la temporada 2 Salió en abril, pero las fuentes dicen que la serie ha estado en pausa y ningún plan de disparar una segunda temporada había avanzado y no se programaron fechas de producción. El espectáculo debutó originalmente en diciembre de 2024 y concluyó su primera temporada, y ahora solo temporada, en febrero.

Variedad También ha aprendido que Paramount está planeando inminentemente abrir una sala de escritores para una posible temporada 2 de «Dexter: Resurrection», un seguimiento de «Dexter» y «Dexter: New Blood» en el que Michael C. Hall protagoniza el papel de Dexter Morgan una vez más. La primera temporada debutó el 11 de julio con el final programado para el 5 de septiembre. Si bien una renovación no es una garantía, el programa ha obtenido una fuerte audiencia y revisiones. El principal episodio atrajo 4.4 millones de espectadores multiplataforma en sus primeros siete días, mientras que la primera temporada tiene un índice de aprobación crítica del 94% en Rotten Tomatoes.

La decisión de no proceder con una segunda temporada de «Pecado original» no se produce mucho después del Cierre de la fusión de paramour del skydance. Matt Thunell, quien cuenta las operaciones de producción de Showtime como parte de Su nuevo alcanceY se dice que su equipo está reevaluando toda la pizarra en el cableador premium y más allá. Según un individuo con conocimiento de la situación, Thunell y su equipo decidieron centrarse en la «resurrección» y el papel de Hall como Morgan, ya que buscan continuar la franquicia «Dexter».

La noticia de la desaparición prematura de «Original Sin» se produce cuando el declive gradual de Showtime ha continuado sin cesar durante años. Una vez que un bastión de contenido guiado premium a la par con HBO, la pizarra actual de la red se ha reducido a solo un puñado de originales con guiones y un cambio de marca como Paramount+ con Showtime. La alineación actual de Showtime incluye «The Chi», «The Agency» y «Yellowjackets» junto con «Dexter: Resurrection».

Ambientada en 1991, «Original Sin» sirvió como la historia de origen de Dexter Morgan, con Patrick Gibson interpretando a la versión joven del icónico asesino de asesinos. Hall proporcionó el monólogo interno del joven Dexter.

Junto con Gibson y Hall, el elenco también incluyó a Molly Brown, Christina Milian, Christian Slater, James Martínez, Alex Shimizu, Reno Wilson, la estrella invitada especial Sarah Michelle Gellar y Patrick Dempsey.

Clyde Phillips, el showrunner original y productor ejecutivo en «Dexter», devolvió en ese papel para «original sin» y también fue el creador de la serie. Hall también fue productora ejecutiva de la serie, al igual que Scott Reynolds, Mary Leah Sutton, Tony Hernández y Lilly Burns. Michael Lehmann, director de «Heathers», se desempeñó como director y productor ejecutivo. Robert Lloyd Lewis fue productor de la serie. Showtime Studios y contrapartes Estudios producidos. Gary Levine y Uroj Sharif supervisaron para Showtime Studios, con producción supervisada por Tara Power. La serie fue producida por Showtime Studios (ahora Paramount Television Studios) y sus contrapartes y distribuidos por Paramount Global Content Distribution fuera de Paramount+ Markets.