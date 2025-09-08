El peaje monzónico de Himachal Pradesh se eleva, 366 muerto hasta ahora







La devastación de la temporada del monzón en Himachal Pradesh ha dejado a 366 personas muertas, incluidas 203 muertes en incidentes relacionados con la lluvia, como deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas, ahogamiento y rayos, y 163 muertes en accidentes de tráfico, dijo el domingo la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (SDMA).

La SDMA declaró que la pérdida total estimada para la propiedad pública y privada equivale a una asombrosa cantidad de Rs 4,08,097.49 lakh (más de Rs 4.080 millones de rupias).

La infraestructura pública ha sufrido daños extensos, con pérdidas del Departamento de Obras Públicas (PWD) vinculadas a Rs2,51,854.8 lakh, Jal Shakti Vibhag (JSV) pérdidas a Rs1,492.4 lakh, y el sector de energía que informa daños por valor de Rs13,946,69 lakh.

El informe registró 4,784 casas totalmente o parcialmente dañadas, junto con pérdidas en tiendas, vaqueras, cultivos agrícolas y hortícolas, e infraestructura educativa y de salud.

El distrito de Mandi informó las muertes más altas relacionadas con la lluvia a los 37 años, seguidas de Kangra (31), Kullu (25), Chamba (21) y Shimla (21). Kinnaur vio 14 muertes, mientras que Bilaspur, Hamirpur, Solan, Una, Lahaul-Spiti y Sirmaurio también también informaron víctimas.

En el frente del accidente de carretera, Chamba encabezó la lista con 22 muertes, seguido de Mandi (22), Kangra (19), Shimla (18) y Solan (19).

El informe SDMA también destacó grandes pérdidas en los sectores de cría agrícola y de animales, con 1.991 animales muertos y 26,955 aves avícolas perdidas. El daño de los cultivos se ha informado en múltiples distritos, agravando aún más el impacto económico.

Las autoridades dijeron que el trabajo de restauración está en curso en pie de guerra, pero las lluvias persistentes y los deslizamientos de tierra recurrentes están obstaculizando el progreso en varias áreas.

«La lluvia continua está retrasando la autorización de los escombros y la restauración de los servicios, particularmente en valles remotos», dijo un portavoz de SDMA.

La autoridad ha aconsejado a los residentes que eviten viajes innecesarios en áreas vulnerables y se adhieran a los avisos de la administración local.

Mientras tanto, Primer Ministro Narendra Modi Visitará a Himachal Pradesh el 9 de septiembre para hacer un balance de la pérdida de vidas y propiedades debido a fuertes lluvias en el estado, dijo el líder del BJP y ex ministro principal Jairam Thakur.

«El Primer Ministro viene a Himachal Pradesh para hacer un balance de la pérdida de vidas y la propiedad debido a la fuerte lluvia aquí. También iré a Dharamshala para asistir a esa reunión y informarle sobre la situación …», dijo Thakur, el líder de la oposición en la asamblea estatal.

El primer ministro Modi también visitará Punjab el 9 de septiembre para hacer un balance de la situación de la inundación.

