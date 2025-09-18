El peaje de las redes sociales es la razón por la que Marc Márquez celebra Messi en MotoGP Misano

VIVA – Marc Márquez Volver a robar la atención del mundo Motogpno solo por su impresionante victoria en el circuito MisanoPero también porque Celebración único lo hace.

Después de completar la carrera con la undécima victoria de la temporada, el corredor del equipo de Ducati Lenovo lo celebró con un estilo que imitó a Lionel MessiLeyenda Mundial de Fútbol. Aparentemente, la celebración no fue exenta de críticas y troll en las redes sociales.

Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

La victoria de Márquez en Misano

La carrera MotoGP de San Marino 2025 en el Circuito Misano tuvo lugar lleno de drama. Marc Márquez parecía dominante desde el principio, mostrando una velocidad y consistencia extraordinarias.

Se las arregló para asegurar el podio más alto en la carrera principal, lo que se suma a la larga lista de victoria esta temporada.

Sin embargo, el foco público no solo está en la actuación de la pista. Después de la carrera, Márquez celebró quitando su camisa de carreras, levantándola en lo alto de la audiencia, similar a la acción icónica de Lionel Messi al marcar goles importantes con Barcelona.

Old rivalidad y bienvenida fría

La celebración aparece en un contexto más amplio. Márquez tiene una relación complicada con los fanáticos de Valentino Rossi, especialmente en Italia. La feroz rivalidad entre los dos desde 2015 todavía causó una impresión, lo que hace que algunos espectadores en Misano a menudo muestren una actitud fría hacia Márquez.

De hecho, cuando Márquez sufrió un choque en la carrera de sprint el día antes de la carrera principal, se escuchó a alguna audiencia animar. También hay aquellos que se ven señalando el dedo medio a Márquez, un momento que fue grabado en cámara y viral en las redes sociales.

El troll de las redes sociales está motivado

En la entrevista después de la carrera, Marc Márquez afirmó que el ridículo en las redes sociales el sábado por la noche influyó en gran medida en sus sentimientos.

Admitió que no podía ignorar completamente los comentarios negativos dirigidos a él. En lugar de ser provocadas de emociones, Márquez en realidad hizo el ridículo como motivación de combustible para demostrar su valía en la pista.

«Siempre digo que Messi se ha convertido en un modelo a seguir tanto dentro como fuera del campo», dijo Márquez por Viva de Viva de Chocar Jueves 17 de septiembre de 2025.

Celebración de Marc Márquez Ala Messi en MotoGP Misano

Márquez luego explicó la razón para elegir una celebración de la celebración Ala de Lionel Messi. Para él, Messi es un modelo a seguir, no solo por sus logros en el fútbol, ​​sino también por la forma en que Messi enfrenta críticas y presión. Se sabe que Messi rara vez responde con palabras, sino que prefiere hablar a través de la acción en el campo.

El mensaje a ser transmitido

Esta celebración al estilo Messi tiene un significado simbólico. Marc Márquez quiere demostrar que no se verá afectado por el ridículo o los comentarios negativos. En cambio, permitió los resultados de la carrera y el rendimiento que habló.

Para algunos fanáticos, la acción de Márquez se consideró una respuesta elegante, considerando que decidió no responder a las críticas con palabras duras, sino con una fuerte acción simbólica.

Sin embargo, no algunos también consideran la celebración como una forma de recalentar la vieja rivalidad con los fanáticos de Rossi.

Marc Márquez una vez más demostró ser un corredor que no solo era fuerte en la pista, sino que también tenía un personaje fuerte fuera de la carrera. Al imitar la celebración de Lionel Messi en Misano, Márquez transmitió un mensaje importante: las críticas y el ridículo no lo debilitarán. De hecho, es una motivación adicional para continuar ganando.