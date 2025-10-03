El peaje de la muerte aumenta a 9 en el caso de consumo de jarabe de tos Chhindwara de MP







El número de muertes infantiles relacionadas con la presunta intoxicación por jarabe para la tos en el distrito de Chhindwara de Madhya Pradesh Se elevó a nueve el viernes, el Dr. Pawan Nandurkar, profesor asociado y jefe de Pediatrics dijo, según el ANI.

Inicialmente, se informaron siete muertes infantiles, pero una investigación adicional ha revelado dos muertes más, lo que lleva el total a nueve.

Se cree que las muertes, junto con al menos un caso de daño renal grave, están vinculadas a un jarabe para la tos, aunque aún se está investigando una causa definitiva, según el ANI.

«Las muertes y las lesiones renales parecen estar asociadas con el jarabe para la tos, pero no estamos descartando otras causas posibles», dijo el Dr. Nandurkar.

«Hemos enviado muestras del jarabe para las pruebas, y la imagen completa solo surgirá una vez que se reciban los resultados del laboratorio», dijo, informó la agencia de noticias.

Como precaución, la administración del distrito ha prohibido la venta de jarabe para la tos Coldrif y Nido DS para jarabes para la tos hasta que los resultados de las pruebas confirman su seguridad.

Mientras tanto, las muestras del jarabe presunto se recogieron de un farmacéutico Unidad en Jabalpur y han sido enviados para análisis de laboratorio.

El inspector de drogas Sharad Kumar Jain dijo que el jarabe fue suministrado de una compañía farmacéutica en Jabalpur. Se adquirieron un total de 660 botellas, de las cuales 594 se distribuyeron en tres distribuidores locales en Chhindwara. Las 66 botellas restantes fueron retenidas por la compañía, y 16 de ellas han sido enviadas para pruebas, informó la agencia de noticias.

«Hemos instruido la congelación de cualquier acción restante en las tres empresas involucradas, y ahora está en su lugar un equipo de investigación completo», dijo Jain, informó el ANI.

Según los funcionarios de salud, los niños inicialmente mostraron síntomas leves como resfriados, tos y fiebre. Sin embargo, muchos desarrollaron complicaciones relacionadas con el riñón poco después de tomar el jarabe para la tos.

Entre el 4 y el 26 de septiembre, se informó que al menos seis niños murieron debido a insuficiencia renal. Desde entonces, la situación ha empeorado, lo que lleva a una investigación más amplia que involucra a las autoridades de salud estatales y centrales.

Dr. Naresh Gunnade, jefe Médico y el oficial de salud (CMHO), declaró que los equipos médicos han recolectado muestras y han lanzado una investigación completa para determinar la causa del daño renal y las muertes resultantes.

«Los resultados de la prueba se esperan, y estamos trabajando con equipos estatales y centrales para llegar al fondo del asunto», dijo, según el ANI.

(con entradas ANI)





Fuente