El peaje de accidente de procesión de Hassan Ganesha aumenta a 10; PM, CM Víctimas de condole







El peaje en el Procesión de Ganesha El accidente en el distrito de Hassan ha subido a 10 el sábado, dijeron fuentes policiales.

Tragedia Golpeó el viernes por la noche en la aldea de Mosale Hosahalli en el distrito cuando un grupo de jóvenes sacaba una procesión de Ganesha.

Según la policía, el conductor perdió el control del vehículo y lo puso en la multitud, matando a cuatro personas instantáneamente, mientras que otras cuatro murieron en el hospital el viernes por la noche.

El peaje subió a 10 el sábado cuando dos heridos más sucumbieron a sus heridas.

Ministro Principal Siddaramaiah ha anunciado una compensación de Rs 5 lakh a las familias de quienes perdieron la vida en esta tragedia.

Condolando las muertes, el primer ministro Narendra Modi anunció un ex gratia de Rs dos lakh del Fondo de Ayuda Nacional del Primer Ministro (PMNRF) se entregaría a los familiares de cada fallecido. Los heridos recibirían Rs 50,000, dijo.

La oposición BJP exigió que la compensación dada por el gobierno estatal se mejore en algún lugar entre Rs 10 lakh y Rs 25 lakh, diciendo que Rs 5 lakh era demasiado menos.

JD (S) Patriarca HD Deve Gowda anunció una compensación de Rs un lakh a las familias de los asesinados en un accidente de carretera en una aldea en el distrito de Hassan.

Deve Gowda anunció además que Rs 25,000 se darían como compensación a aquellos que resultaron gravemente heridos y Rs 20,000 para aquellos con heridas leves.

Instó al gobierno estatal a mejorar la compensación a Rs 10 lakh a al lado de los parientes del difunto.

El ex primer ministro dijo que escribiría al primer ministro a este respecto.

Al reaccionar ante la demanda de la oposición, el primer ministro Siddaramaiah dijo que su gobierno da una ex gratia de Rs 5 lakh a los parientes de cada fallecido en accidente de Hassan para expresar su condedura, no en un intento por equiparar el valor de la vida humana con la compensación.

«El gobierno que da compensación a las familias del fallecido no significa que sea igual al valor de la vida. La compensación se da para expresar condolencia a las afligidas familias», dijo Siddaramaiah a periodistas en el aeropuerto de Mysuru.

Refiriéndose al trágico accidente de los viernes en Hassan, dijo: «Hemos formulado la Ley de Seguridad vial. Si ocurre un accidente debido al error de los conductores de los camiones, ¿cómo se puede responsabilizar al gobierno? Ofrezco mi respeto a los asesinados en el accidente».

Siddaramaiah también dijo que le ha pedido al ministro de Distrito a cargo Krishna Byre Gowda que visite a las familias de las víctimas y anuncie a la ex Gratia.

«Fue allí y consoló a las familias», dijo Siddaramaiah.

Rechazando la demanda de BJP para mejorar la compensación a Rs 10 lakh, Siddaramaiah preguntó: «¿Cuánto dieron durante su mandato en el gobierno? Si lo hubieran dado entonces, nosotros también lo habríamos considerado».

«Damos una compensación teniendo en cuenta la condición financiera de las secciones económicamente más débiles. Debe administrarse igualmente en todos estos casos», agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





