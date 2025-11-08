El PDIP se disculpa porque su cuadro Sugiri Sancoko estuvo sujeto a OTT. KPK: Lo evaluaremos

Jacarta – Presidente del DPD PDIP Java Oriental, Said Abdullah dijo que su partido había recibido información sobre la operación encubierta (OTT) kpk a Regente de Ponorogo, Sugiri Sancoko el viernes 7 de noviembre de 2025.

Said enfatizó que su partido respeta el proceso legal llevado a cabo por el KPK.

«El DPD de Java Oriental PDI Perjuangan respeta la autoridad y el proceso legal que lleva a cabo el KPK, y nos invita a todos a priorizar el principio de presunción de inocencia, hasta que el interesado sea declarado culpable mediante una decisión judicial que tenga fuerza jurídica permanente por parte del tribunal», dijo Said en su declaración, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Regente de Ponorogo

Said dijo que el PDIP de Java Oriental defiende la independencia del KPK según lo ordenado por la Presidenta General Megawati Soekarnoputri. Además, PDIP siempre mantiene una actitud de integridad y no intervendrá en el proceso legal.

«Todas las filas del PDI Perjuangan DPD de Java Oriental creen en esta acción corrupción Es una forma de traición a la confianza del pueblo, por supuesto que esta acción dañará la confianza brindada por el pueblo. «Por lo tanto, apoyamos los esfuerzos de varios partidos, especialmente el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en la erradicación de la corrupción», dijo.

En representación del PDIP DPP de Java Oriental, Said se disculpó con todos los residentes de Ponorogo Regency por las acciones de Sugiri Sancoko. Porque es un cuadro del PDIP que se considera que ha violado la confianza del pueblo.

«Represento a la organización DPD PDI Perjuangan East Java, pido disculpas a todos los residentes de Ponorogo Regency por el arresto del Sr. Sugiri Sancoko por el Comité de Erradicación de la Corrupción (KPK), que también es un cuadro de PDI Perjuangan. Pedimos disculpas porque la persona en cuestión no ha sido plenamente confiable en su liderazgo, y ha dañado la confianza de la gente, y no ha cumplido plenamente su responsabilidad de llevar a la gente de Ponorogo a la prosperidad», dijo Said.

Said dijo que el PDIP evaluará y desarrollará sus cuadros para que no cometan actos de corrupción en el futuro. El PDIP también mejorará el sistema de selección de jefes regionales y jefes regionales adjuntos.

«Este incidente será sin duda un reflejo de la evaluación para que sigamos mejorando, mejorando internamente, en cuanto al desarrollo de cuadros para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir en el futuro, así como para mejorar el sistema de selección de jefes regionales y jefes regionales adjuntos para que no sea costoso, lo que tiene el potencial de que los candidatos electos cometan actos criminales de corrupción», dijo.