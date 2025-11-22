El PDIP recupera el concepto de ‘nación oceánica’ de Soekarno y convierte al mar en la portada del desarrollo

Pekanbaru, VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) La provincia de Riau celebró una Conferencia Regional (Konferda) y una Conferencia Regional (Konfercab) simultáneamente en Riau, el sábado 22 de noviembre y fue inaugurada por el Secretario General, Hasto Kristiyanto.

Lea también: El presidente del Consejo de Expertos de Asprindo explica cómo reducir la desigualdad económica



En su discurso en la ceremonia de apertura, Hasto Kristiyanto reiteró firmemente la visión geopolítica del primer Presidente de la República de Indonesia, Soekarno, de considerar a Indonesia como una «nación oceánica». Hasto enfatizó que esta visión debe convertirse en la dirección desarrollo El principal futuro de Riau es hacer del estrecho de Malaca su «patio delantero», no el interior.

«No somos una nación continental. Somos una nación marítima, una nación oceánica, lo que hace mar como nuestra portada. «La forma en que se mira la tierra influye en la destrucción de los bosques», subrayó Hasto ante todos los cuadros del PDIP Riau.

Lea también: No sólo la economía del 8 por ciento, Purbaya explica los requisitos para que Indonesia se convierta en un país desarrollado





PDIP celebró una conferencia regional y una conferencia regional en Riau

La dirección del PDIP Riau está dirigida por el presidente del PDIP DPD Zukri. En el evento también estuvieron presentes los administradores del PDIP DPP, Deddy Yevri Sitorus y Darmadi Durianto. También estuvo presente el presidente del Instituto Tradicional Malayo Riau (LAMR), Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.

Lea también: Prabowo: El sector turístico de RI en 2025 aumentará un 20%



Hasto explicó que la perspectiva geopolítica de Soekarno era importante para corregir la orientación de desarrollo que consideraba que durante el Nuevo Orden había sido «revertida» para convertirse en tierra. De hecho, Riau con su estrecho de Malaca ocupa una posición estratégica a nivel mundial.

«Lo que debería ser el centro del desarrollo de Riau es mirar hacia el futuro en el estrecho de Malaca», exclamó.

Citó datos vitales de que el 80% del petróleo del mundo pasa por el estrecho y que la dependencia de los países grandes hace del Estrecho de Malaca un punto clave para el comercio mundial. «Un área muy estratégica en el sistema de comercio global», afirmó.

Esta visión, según Hasto, es un mensaje directo de la presidenta general del PDIP, Megawati Soekarnoputri, para que esta conferencia fortalezca la perspectiva de desarrollo de Bung Karno en geopolítica. El objetivo es claro: cambiar la narrativa de desarrollo de Riau de una basada en actividades extractivas en el interior a una economía marítima sostenible.

La visión de la Nación Samudra también está estrechamente relacionada con el mensaje de Megawati de cuidar el medio ambiente. Hasto lamenta la situación de Riau, cuyos bosques son ahora «realmente miserables» debido a la expansión, que ha provocado inundaciones y daños medioambientales.