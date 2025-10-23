El PDIP está dispuesto a reunirse con el ministro de Defensa, Sjafrie, si se le pide que dé su opinión sobre la defensa

Jacarta – Secretario General del PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dijo que su partido estaba listo si lo invitaban a reunirse con Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin.

Así lo transmitió Hasto en respuesta a varios partidos políticos de élite (partidos políticos) que se reunieron con el Ministro de Defensa Sjafrie. Los partidos políticos en cuestión son Nasdem y el Partido de la Justicia Próspera (PKS).

Hasto enfatizó que su partido acudiría si se le pidiera su opinión sobre el concepto. defensa.

«Así que si se nos pide que aportemos información, también seremos proactivos, aportando información sobre el concepto de defensa desde una perspectiva geopolítica», dijo Hasto a los periodistas de la Escuela del Partido PDIP, en el sur de Yakarta, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Hasto explicó que el PDIP tiene sus propios conceptos e ideas en materia de defensa que se basan en el pensamiento geopolítico de Sukarno.

Por lo tanto, reiteró que el PDIP estaba dispuesto a dar su opinión sobre el concepto de defensa nacional si se le pedía.

«Sí, los conceptos e ideas del PDI Perjuangan sobre la defensa se basan en el pensamiento geopolítico de Soekarno, y he formulado lo que dijo la señora Megawati en mi disertación en la Universidad de Defensa, en el pensamiento geopolítico de Soekarno y su relevancia para la defensa nacional», dijo.

Anteriormente se informó que el presidente general del Partido Nasdem, Surya Paloh, se reunió con el Ministro de Defensa (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin en el Ministerio de Defensa (Kemhan), en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Sjafrie estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, mariscal (retirado) Donny Ermawan Taufanto, al dar la bienvenida a Surya Paloh. Se vio a Paloh con una chaqueta azul, el color típico de Nasdem.



Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin (izquierda) y presidente del Partido Nasdem Surya Paloh Foto : ANTARA/Agatha Olivia Victoria

«Si quieres venir, te damos la bienvenida», dijo Sjafrie a los periodistas.

Después de la reunión, el presidente del Partido Nacional Democrático (NasDem), Surya Paloh, admitió haber tomado «vitaminas».

Las vitaminas en cuestión, dijo, son diversos aportes que han sido alentadores y se espera que den lugar a una motivación cada vez más fuerte.

«Así que esto se fortalece y alienta mutuamente. Ese es el punto», dijo Paloh en una conferencia de prensa después de finalizar la reunión.

De este modo, también espera que estas «vitaminas» puedan inspirar confianza en la conciencia de que, por duras que sean las luchas de la nación, todavía podemos afrontarlas bien juntos.