El PDIP acoge con satisfacción la decisión de Prabowo de formar la Dirección General de Internados Islámicos

Jacarta – Secretario General del PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto acogió positivamente la decisión del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto quien aprobó el establecimiento de la Dirección General (Ditjen) de Internados Islámicos.

Según Hasto, esta decisión es algo bueno. Además, el papel de los estudiantes es muy importante.

«Eso es algo bueno, porque vemos que el papel de santri es muy importante», dijo Hasto a los periodistas en la Escuela del Partido PDIP, en el sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Hasto explicó que el PDIP contribuiría al fortalecimiento de los internados islámicos a través de narrativas de patriotismo y amor por la Patria. Hasto dijo que esto era parte de su dedicación a la religión.

«Pero también con la conciencia de construir el liderazgo de Indonesia en el mundo, por eso debemos actuar rápidamente para que los internados islámicos también puedan convertirse en motores de progreso», afirmó.

«Bung Karno dijo que el Islam también debe estar aliado con la ciencia», subrayó.

Dirección General de Internados Islámicos

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto aprobó la formación de la Dirección General (Ditjen) de Internados Islámicos dentro del Ministerio de Religión. Así lo transmitió el Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, quien dijo estar agradecido por la aprobación del Presidente como regalo para conmemorar el Día Nacional de Santri 2025.

El ministro de Religión, Nasaruddin Umar, agradeció a las partes que supervisaron la emisión de permisos para la iniciativa de establecer la Dirección General de Internados Islámicos, especialmente al viceministro de Religión, el padre Muhammad Syafi’i.

«El Viceministro Especial de Asuntos Religiosos ha luchado por esto lo antes posible», dijo el Ministro de Asuntos Religiosos en Yakarta después de encabezar la manifestación del Día de Santri 2025 en el patio de la Oficina del Ministerio de Asuntos Religiosos, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Según él, la propuesta para establecer una Dirección General de Internados Islámicos está en marcha desde 2019, durante la era del Ministro de Religión, Lukman Hakim Saifuddin. La propuesta del Ministerio de Religión al Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática se presentó nuevamente en 2021 y 2023 durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas. Finalmente, la propuesta fue presentada nuevamente al Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática en 2024, durante la era del Ministro de Religión Nasaruddin Umar.

En esta ocasión, el viceministro de Religión, el padre Muhammad Syafi’i, transmitió más detalles sobre la emisión de permisos para la iniciativa de establecer la Dirección General de Internados Islámicos.

«Gracias a Dios, acabo de recibir noticias de la Secretaría de Estado sobre la emisión de la Aprobación del Permiso de Iniciativa para la Elaboración del Proyecto de Reglamento Presidencial sobre las enmiendas al Decreto Presidencial Número 152 de 2024 relativo al Ministerio de Religión», dijo el Viceministro de Religión.

Mediante carta número B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 de 21 de octubre de 2025, el Presidente, a través del Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, ordenó que se estableciera inmediatamente una Dirección General de Internados Islámicos dentro del Ministerio de Religión.