El patrimonio cinematográfico húngaro renace: un modelo para su preservación

LYON, Francia — Como Hungría ocupó un lugar central como país de honor en el Mercado Internacional de Cine Clásico de este año (MIFC) en Lyon, la atención se centró en una institución que cuenta una notable historia de resurrección cultural.

Sin una cinémathèque nacional, el Instituto Nacional de Cine (NFI), junto con el Archivo Cinematográfico y el Filmlab, se propusieron restaurar, digitalizar y compartir el cine húngaro. «Cuando asumí el cargo en 2017, todo empezó desde cero: era una ruina», dijo György Raduly, director de la Filmoteca Nacional Húngara. Variedad. «La parte más difícil fue cambiar la mentalidad. Durante 10 años no había habido ningún desarrollo, ningún cambio, y la gente estaba realmente en la cancha».

Ocho años después, Raduly dice que el sistema ahora funciona como un «cubo de Rubik»: «Es un modelo perfecto. Trabajamos en equipo para armar la imagen», dice, describiendo la estrecha colaboración entre el archivo, el laboratorio y el fondo.

En una mesa redonda en Lyon titulada Un modelo invertido: acción concreta para promover el patrimonio cinematográfico de Hungría, Raduly se unió a Viktoria Sovák Lelievre, directora del Filmlab, y a Csaba Bereczki, director de asuntos internacionales y ventas del National Film Fund, para explicar cómo ha evolucionado el sistema (los tres en francés fluido).

“Nosotros elegimos los títulos [to restore] no sólo según su época sino también su relevancia hoy”, dijo Raduly.

Cada año se restauran alrededor de 30 largometrajes, desde obras mudas hasta títulos posteriores a 1989, una selección basada en el estado del material cinematográfico, los aniversarios o el interés del distribuidor.

Desde 2017, el NFI ha restaurado más de 350 películas y digitalizado cientos más. Muchos están disponibles en Filmio, la plataforma nacional de streaming, y en un catálogo en línea para escuelas a nivel nacional. Las películas están subtituladas en inglés y la ambición, dijo Bereczki, es llegar al público de toda Europa, incluso donde la distribución es débil.

Bereczki rastreó los orígenes de este sistema integrado hasta las reformas de 2011, cuando se creó el Fondo Cinematográfico para consolidar un sector fragmentado. Los resultados ahora van más allá de la restauración, dijo Bereczki: Filmio combina los derechos de las películas del catálogo NFI anteriores a 1990 (cuyos derechos pertenecen al Instituto) con nuevos estrenos cuyos productores optan por participar. «Nuestra ambición es hacer que las películas húngaras sean accesibles globalmente y, en última instancia, superar el bloqueo geográfico», dijo.

Para Sovák Lelievre, que destacó que su equipo trabaja tanto con películas antiguas como nuevas, el laboratorio es el corazón del sistema. “Gestionamos todo el proceso de la A a la Z: restauración fotoquímica y digital, corrección de color y escaneo inverso”, dijo. «Estamos en una posición afortunada porque el laboratorio y el archivo pertenecen a la misma institución. Podemos trabajar estrechamente para seleccionar los mejores elementos a lo largo de la cadena de restauración».

También destacó la importancia de preservar los originales analógicos: «Las películas húngaras están muy, muy bien conservadas».

La falta de una cinemateca en Hungría ha obligado a encontrar soluciones creativas. El NFI se asocia con cines y escuelas para organizar unas 3.000 proyecciones al año y un plan de subsidios con el Ministerio de Educación permite a los estudiantes asistir por 1,5 euros simbólicos (1,75 dólares), llenando las horas de menor actividad y convirtiendo las proyecciones en aulas.

Para la exposición internacional, los festivales y las asociaciones desempeñan un papel clave. Las películas restauradas ahora se proyectan en Cannes, Berlín o Annecy, mientras que el Maratón de Cine Clásicos de Budapest se ha convertido en un evento emblemático. El festival, que se celebra cada año en septiembre, dura seis días y proyecta más de 120 películas y consigue decenas de miles de entradas.

Los invitados de este año incluyeron a David Cronenberg, István Szabó y el productor Robert Lantos. «El patrimonio cinematográfico desempeña este extraño papel como medio intermedio entre edades. No es nuestra misión promover el cine contemporáneo, pero, por supuesto, abrimos las mentes: cuando la gente ve 125 años de cine húngaro, se da cuenta de que es un país cinematográfico», dijo Raduly.

La cooperación europea ha sido esencial. La reciente restauración de “After Death” (“Un Revenant”) de Christian Jaque reunió a Hungría, Bélgica y Francia.

«La única copia superviviente de esta película muda de 1922 se encontró en Bélgica», explicó Raduly. «Como está basada en una novela francesa de Gaston Leroux, contactamos a la Cinémathèque Française y, gracias a la financiación europea, hicimos posible esta hermosa cooperación».

Las restauraciones húngaras se han convertido en herramientas de diplomacia cultural: se han proyectado en Il Cinema Ritrovato de Bolonia, en el MoMA de Nueva York y en Japón. «Cada vez que podemos mostrar nuestra restauración más reciente, abrimos una ventana a un cineasta o a un período; estamos hablando de nuestra cultura cinematográfica en su conjunto», dijo Raduly. Variedad.

Esa visibilidad está dando sus frutos. “La invitación para que Hungría sea el País de Honor en el Festival de Animación de Annecy de Francia este año nació de reuniones en el Maratón de Cine”, dijo Raduly. “Comenzamos con la herencia cinematográfica y fuimos mucho más allá, pero la luz que nos guió fue siempre la herencia”.

Los planes para una cinémathèque en Budapest están tomando forma: se ha encontrado un lugar y se están elaborando los planos. Pero la aprobación final y la financiación siguen siendo decisiones políticas. Ese progreso es significativo en un país donde las instituciones culturales operan dentro de un sistema altamente centralizado. Sin embargo, dentro de ese marco, la alianza archivo-laboratorio-fondo ha logrado prosperar, centrándose en la preservación, la educación y el acceso.

Para Raduly, esa misión es profunda. «Incluso en 1917 y 1918, Hungría producía más de 100 largometrajes al año», dijo. «Está en nuestro ADN».

El MIFC se lleva a cabo junto con los Festivales de Cine Lumière en Lyon y finaliza el 17 de octubre.