El pateador de los Ravens, Tyler Loop, recibe un apoyo inesperado

El Cuervos de Baltimore vieron su temporada llegar a un final abrupto y doloroso en la Semana 18, y el pateador novato Tyler Loop quedó en el centro de la misma. Su intento de gol de campo de 44 yardas se fue desviado hacia la derecha cuando el tiempo expiraba, sellando una derrota por 26-24 ante el Acereros de Pittsburgh. La falla no sólo puso fin a la temporada de Baltimore sino que también le dio a Pittsburgh el título de la AFC Norte.

Posteriormente, Loop se convirtió en blanco de fuertes críticas en línea, aunque el apoyo también surgió de lugares inesperados, incluida la esposa de un propietario rival y fanáticos de equipos contrarios.

El gol de campo fallido de los Ravens hace que Tyler Loop sea el centro de atención

Los fanáticos de los Baltimore Ravens enviaron spam al Instagram de Tyler Loop con comentarios viles inmediatamente después de su FG ganador del juego perdido contra los Steelers… Él y su prometida desactivaron los comentarios después de recibir amenazas de muerte, pedidos de divorcio y más. Deja al niño en paz.

Loop, un pick de sexta ronda en el 2025 NFL Draft, alineado para un intento de 44 yardas el domingo por la noche con la oportunidad de asegurar la división para los Ravens. La patada se desvió hacia la derecha, poniendo fin inmediatamente a la temporada de Baltimore.

Los fanáticos rápidamente inundaron las cuentas de redes sociales de Loop. Su inmovilizado publicación de instagramun anuncio conjunto con su prometida Julia del 5 de marzo confirmando su compromiso generó más de 12.000 comentarios. Muchos fueron publicados después del tiro fallido.

Un comentario con más de 8000 me gusta decía: «1 trabajo». Otro mostraba un GIF de Justin Tucker encogiéndose de hombros. Tucker, que tiene el porcentaje de tiros de campo más alto en la historia de la NFL, fue liberado por los Ravens antes de la temporada tras acusaciones de acoso sexual.

Otros comentarios incluyeron: “¿Hablas en serio amigo” y “¿Lamar te dio una posición en el campo y terminas el juego así?” Posteriormente los comentarios fueron limitados.

Algunos usuarios rechazaron la negatividad. «Todos ustedes son un montón de delincuentes que odian en los comentarios. [for real]”, escribió un seguidor. Otro agregó: “Qué bien, hermano”.

Tyler Loop aborda la fe después de la derrota que puso fin a la temporada

Derrick Henry sobre su compañero de equipo Tyler Loop: «Lo siento por Tyler. Solo le dije que mantuviera el ánimo alto, que lo afrontara esta noche y luego mañana el sol saldrá nuevamente. Le acabo de decir que la historia después de esto será grandiosa para él porque Dios lo puso en esta posición para usarlo como un

Poco después de la derrota, Loop habló con los periodistas en el vestuario, algo que no había hecho en las últimas semanas. Dejó en claro que la fe jugó un papel central en cómo procesó el momento.

“La fe es una gran parte de mi vida”, dijo Loop. «Es muy afortunado estar aquí, incluso regresar; el simple hecho de estar en Baltimore con este equipo ha sido la mayor bendición de mi vida y estoy muy agradecido por ello».

En un video compartido más tarde por Sports Spectrum y el capellán de los Ravens, Loop explicó lo que lo mantuvo castigado durante el juego.

“Había escrito una oración famosa para el juego y simplemente la releí”, dijo Loop. “La fe es una gran parte de mi vida, y ahora mismo estoy leyendo el libro de Romanos, y en Romanos ocho dice que Dios obra para el bien de aquellos que lo aman y llaman según su propósito”.

Añadió: «En última instancia, estoy aquí para amar a los muchachos que me rodean, y estoy aquí para tratar de respaldarlos y ser un buen compañero de equipo, y seré un buen representante de la organización».

Tavia Hunt ofrece el apoyo de una franquicia rival

Uno de los gestos de apoyo más inesperados vino de Tavia Hunt, la esposa de Jefes de Kansas City propietario Clark Hunt. Hunt compartió el Espectro deportivo publicar para ella historia de instagram con una leyenda simple: «🙏🙏🙏».

El mensaje resonó dadas las propias luchas de Kansas City durante la temporada 2025. Los Chiefs terminaron 6-11 y se perdieron los playoffs por primera vez desde 2014.

Después de la eliminación de Kansas City en la Semana 15, Hunt había reflexionado públicamente sobre la fe durante temporadas difíciles.

«La vida es más grande que el fútbol, ​​incluso cuando el fútbol significa tanto», escribió Hunt en una publicación de Instagram en ese momento. «Nuestra máxima esperanza no se encuentra en un puesto en los playoffs o en un trofeo: está anclada en la eternidad».

Los fanáticos de los Steelers se reúnen alrededor de Tyler Loop con donaciones

#NFL Los fanáticos de los Steelers se unen para apoyar a la organización benéfica favorita de Tyler Loop tras la patada fallida y el vitriolo en línea #Acereros

El apoyo también provino de un grupo poco común: los fanáticos de los Pittsburgh Steelers. De acuerdo a Pittsburgh Post-Gaceta El reportero Rob Joesbury y la fan Emily Householder-Stacey notaron el acoso en línea que estaba recibiendo Loop y buscaron una manera de responder.

Identificó a la John S. Mulholland Family Foundation como una organización benéfica conectada a Loop y compartió la información en el subreddit de los Steelers. Los fanáticos comenzaron a donar, con contribuciones por un total de aproximadamente $6,000 de más de 300 donantes. Algunas donaciones llegaron en incrementos de $26,24, igualando el puntaje final del juego.

La fundación apoya a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

Antes de la patada final, Loop había sido confiable durante toda su temporada de novato. Convirtió 30 de 33 intentos de gol de campo y terminó con una tasa de éxito del 90 por ciento.