El pateador de los Cowboys, Brandon Aubrey, envía un mensaje a los fanáticos sobre su futuro con los Cowboys

El vaqueros de dallasLa temporada 2025 de la NFL ha terminado oficialmente y las cosas terminaron con una nota amarga para el equipo de Estados Unidos al perder ante el rival de la división. Gigantes de Nueva York convincentemente el domingo durante la semana 18.

Aunque hubo muchas señales de progreso en el lado ofensivo del fútbol durante la campaña de 2025, los Cowboys simplemente no pudieron hacer el trabajo a la defensiva, lo que llevó a la histórica franquicia a terminar la temporada con un récord decepcionante de 7-9-1 y un futuro incierto por delante.

Con numerosos cambios potencialmente en el horizonte para los Cowboys, el equipo también necesita abordar a los jugadores que están listos para batear. NFL agencia libre, como el dos veces pateador All-Pro Brandon Aubrey.

Brandon Aubrey comparte sus pensamientos sobre el futuro con los vaqueros

Como uno de los mejores pateadores de la NFL, que ahora ha llegado al Pro Bowl en tres años consecutivos con los Cowboys, Aubrey será un producto candente como agente libre restringido.

Aunque toda la conversación sobre los movimientos de los Cowboys en la temporada baja se centrará en el receptor abierto estrella. George PickensAubrey, quien viene de tener el mejor año de su carrera profesional, vale la pena retenerlo y Dallas podría etiquetarlo como franquicia.

Después de la derrota ante el Gigantes El domingo, se le preguntó a Aubrey sobre su futuro con los Cowboys y admitió que le encanta estar en Dallas.

«Mantengo la cabeza gacha y me concentro en patear pelotas», dijo Aubrey durante disponibilidad de medios. «Ahora sería el momento de ver eso. No tengo idea de lo que nos espera, pero me encanta estar aquí.

«Es el equipo de mi ciudad natal. Me encanta ser parte de él y espero que podamos seguir así».

Aunque el veterano propietario del equipo y director general Jerry Jones dificulta las negociaciones con jugadores estrella del calibre de Aubrey, parece que también quiere continuar con el pateador de 30 años.

«Bueno, ciertamente vendrá», dijo Jones sobre la posible extensión, a través de Medios a nivel de campo. «Estaremos analizando eso, probablemente hayamos tenido comunicaciones desde la patada. Ciertamente estará en el futuro».

Puede ser sólo cuestión de tiempo antes de que Aubrey firme una lucrativa extensión de contrato si las dos partes pueden ponerse de acuerdo sobre un nuevo acuerdo de cara a la temporada baja de la NFL.

Dak Prescott denuncia la defensa de los Cowboys después del final de temporada

Después de la decepcionante derrota ante los Giants el domingo, el mariscal de campo estrella Dak Prescott habló con los medios y expresó su frustración por el desempeño del equipo a lo largo de la campaña 2025, lo que llevó a lo que podría percibirse como un tiro a la defensa del equipo.

«Una de las mejores ofensivas de la liga. Explosiva», dijo Prescott. «No siempre a nuestro nivel. No jugamos así todas las semanas, pero sumamos muchos puntos y no ganamos los partidos que deberíamos haber ganado».

«Tenemos una de las mejores ofensivas de la liga y desafortunadamente una de las defensas no tan buenas de la liga, o como quieras decirlo. Tenemos que dejar de permitir 30 puntos por partido y estoy seguro de que ese será el enfoque en esta temporada baja».

Si la defensa de los Cowboys fuera al menos formidable o, al menos, promedio, Prescott podría haber estado en la conversación sobre el Jugador Más Valioso de la NFL después de lo que pudo hacer bajo el centro.

Sin embargo, ese no fue el caso, y el consenso parece ser que el equipo hará cambios significativos en el lado defensivo del fútbol durante la temporada baja, con el coordinador defensivo Matt Eberflus potencialmente ser el primero en ser despedido.