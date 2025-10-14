‘El pastel del presidente’, ‘Valor sentimental’ entre los ganadores del HIFF

A medida que los contendientes de la temporada de premios siguen tomando forma, el Festival Internacional de Cine de Hamptons ha entregado a los ganadores de sus 33tercero excursión en el lujoso paraíso de la playa.

“The President’s Cake”, del cineasta Hasan Hadi, ganó el premio a la mejor película narrativa. Del distribuidor Sony Pictures Classics, la película sigue a una joven iraquí que es elegida para hornear en su escuela un postre de celebración en conmemoración del cumpleaños de Saddam Hussein. Mientras se apresura a reunir ingredientes en un paisaje escaso, las realidades de una dictadura se vuelven claras.

HIFF, presentado por Artemis Rising Foundation, otorgó a Hadi un premio en efectivo de $2,500 más un paquete de producción cinematográfica de bienes y servicios en especie valorado en $92,500 de TCS, Neon Diesel Finishing, Hamptons Locations y On Location Education.

«A través de los ojos de una joven dividida entre la tradición y la supervivencia, el extenso drama de Hasan Hadi nos muestra lo que realmente está en juego en una dictadura liderada por la violencia y el miedo», dijeron los miembros del jurado del concurso de narrativa Jody Arlington, Brian Burns y Variedaddijo Matt Donnelly en un comunicado.

En el programa de no ficción, “Al Oeste, En Zapata” ganó como mejor largometraje documental. La película de David Bim que analiza las atroces luchas que sufrió Cuba durante la pandemia recibió un premio en efectivo de $2500 más un paquete de producción cinematográfica valorado en $50,000 de Neon Diesel Finishing, TCS y Greenslate.

«Ninguna película dejó tan sin aliento a este jurado» como la de Bim, afirmaron las asesoras del documental Mónica Castilo, Agnes Chu y Loren Hammonds. Lo llamaron una “obra maestra en blanco y negro al estilo cinema verité” y “una mirada desgarradora a la lucha de los cubanos comunes y corrientes frente a obstáculos insuperables”.

En el programa de cortos, “Sammi, Who Can Detach His Body Parts” de Rein Maychaelson recibió el premio al mejor corto narrativo. “Corrígeme si me equivoco” se llevó el premio al mejor cortometraje documental. Cada ganador recibió 1.000 dólares en efectivo y una calificación para los Premios de la Academia al mejor cortometraje de acción real y al mejor cortometraje documental, respectivamente.

El premio del público fue para “Valor sentimental» por narrativa y «The Eyes of Ghana» por no ficción. «Lighting Bug» de Zan Pais y «island Willing» de Cece King se llevaron los premios del público a mejor narrativa y cortometraje documental, respectivamente.

Otros premios especiales del jurado incluyeron el reconocimiento narrativo por el “intelectualmente estimulante” guión “Hysteria” de Mehmet Akif Büyükatalay; Shehrezad Maher por “subvertir las expectativas con un corto que demuestra que la comunicación trasciende el lenguaje” con el corto “The Curfew”; dirección breve documental para “André is an Idiot” de Tony Benna; y un reconocimiento por la narración innovadora a través de animación, comentarios sociales y entrevistas por “Hoops, Hopes & Dreams” de Glenn Kaino.