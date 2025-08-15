El paso estratégico de Telkom para aumentar la cuota de mercado B2B TIC en Indonesia

VIVA – Mercado digital y servicios globales de tecnología de la información (TIC), hoy es cada vez más prolidero. Algunas compañías de telecomunicaciones gigantes en el mundo atraen al mercado a través del segmento empresarial que en 2024 ha alcanzado> 30%.

Respondiendo a esto, PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) mapea el objetivo de B2B que va a la TI digital para ganar el mercado empresarial y alentar el logro de contribuciones> 30% en los próximos 5 años. A través de los servicios de no conectividad y conectividad, Telkom se compromete a continuar innovando y desarrollándose con los clientes para avanzar en el B2B industrial indonesio.

Director de Servicio de Empresas y Empresas Telkom Veraman Yosephine junto con el Director de TI digital Telkom Faizal R. Djoemadi, transmitido a la actualización de los medios con el equipo de medios en Yakarta, el jueves (8/14), que como habilitador de transformación digital, Telkom presenta integrado ecosistema digitalentre otras cosas a través de conectividad+servicios, Internet de cosas (IoT), ciberseguridad, inteligencia artificial de Dan (AI).

Se espera que la conectividad+ de Telkom pueda proporcionar un valor agregado que desencadena el crecimiento de las empresas B2B con el apoyo de la conectividad integral que es relevante para las necesidades comerciales. Algunos productos, como SDWAN, ASTINET, HSI, Metro-E, IP Transit, a VPN IP que están integrados con la seguridad de la red en un servicio (servicio de acceso seguro/SASE) pueden ser una solución comercial para un acceso de red más rápido, más rápido y flexible en toda Indonesia.

«Con el apoyo del socio global de Telkom, los clientes obtienen acceso nacional a través de redes de fibra, inalámbrica y satélite, así como capacidades de rendimiento de la red a tiempo completo», explicó Veraman.

En el servicio IoT, Telkom presenta una solución digital para crear oportunidades para los empresarios al facilitar la gestión integrada de dispositivos que se administra a través del puerto centralizado para facilitar el control de la ubicación cruzada.

Veraman explicó que Telkom estaba muy preocupado por la seguridad y la protección de los datos de los clientes a través de la ciberseguridad que proporcionó protección integral, a través de la cooperación con socios globales para la prevención proactiva, la protección de extremo a extremo y la respuesta rápida las 24 horas, los 7 días de la semana.

Telkom también presenta innovaciones basadas en inteligencia artificial (IA) para monitoreo de dispositivos en tiempo real, análisis de sentimientos públicos y campañas digitales, procesamiento de big data visual, para una revisión rápida y segura de documentos. Esta IA también está optimizada para la personalización de la comunicación y la educación digital a través de plataformas como NetMonk, OCA e incandescente escolar.

«Con un ecosistema digital integral, Telkom no solo es un facilitador de transformación digital para empresas y empresarios en Indonesia, sino que también tiene un papel estratégico para alentar el crecimiento y el desarrollo económico nacional a las áreas remotas, a través de la participación con los socios comerciales y el enfoque en presentar soluciones a medida, una de las cuales sigue siendo la automatización de trabajo manual», explicó Vanita.

Veraman espera que las innovaciones en curso junto con mejoras en los procesos comerciales puedan fortalecer la sinergia en todas las entidades de TelkomGroup para lograr objetivos de contribución.

En línea con Veraman, Faizal afirmó que la innovación que siempre se presentó fue el ADN de TelkomGroup para administrar la sostenibilidad empresarial, siempre respondiendo de manera adaptativa a las tendencias comerciales y respondiendo las necesidades de los clientes.