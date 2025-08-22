El paso de Rupia en el gas, fortaleció un 1,29 por ciento en agosto de 2025 frente al dólar estadounidense

Yogyakarta, Viva – estabilidad economía Indonesia Volver para mostrar una tendencia positiva en medio de una dinámica global desafiante. Después de notar inflación que fue controlado en julio de 2025, ahora las buenas noticias provienen del mercado de divisas.

Valor de cambio Rupia Contra el dólar de los Estados Unidos en agosto de 2025 experimentó un refuerzo significativo.

Este impulso es una señal de que la política de Bank Indonesia (BI) para mantener la estabilidad monetaria ha comenzado a producir resultados.

El Director del Departamento de Política Económica y Monetaria del Banco Indonesia (DKEM), Juli Budi Winantya, enfatizó que el control de la inflación sigue siendo una de las claves para mantener la estabilidad económica.

«La inflación todavía se mantiene baja en apoyo de la estabilidad económica», dijo Julio en Diy Yogyakarta, Java Central, viernes 22 de agosto de 2025.

En julio de 2025, la inflación del IPC se registró baja en 2.37% (interanual) respaldada por la disminución de los precios administrados (AP), así como el control de la inflación de alimentos volátiles (VF).

Además, Juli Budi Winantya explicó que la inflación central cayó al 2,32% (interanual), influenciada por la consistencia de las tasas de interés de la política monetaria en la dirección de las expectativas de inflación de acuerdo con sus objetivos y la inflación importada y los precios globales más estables de los alimentos.

Esta condición se ve fortalecida por el mantenimiento de los suministros de alimentos domésticos.

«La inflación controlada del grupo VF es del 3,82% (año) respaldado por el mantenimiento de la adecuación del suministro de la principal mercancía alimentaria y la cercanía de la sinergia del control de la inflación por parte del equipo de control de inflación central/regional (TPIP/TPID) a través del movimiento nacional para el control de inflación alimentaria (GNPIP)», dijo.

 

Discusión ‘mantener la estabilidad, alentar el crecimiento económico’ con BI

 

Esta política consistente también afecta la estabilidad del rupia. A partir del 19 de agosto de 2025, el tipo de cambio Rupiah frente al dólar estadounidense se registró en 1.29% en comparación con finales de julio de 2025.

Este fortalecimiento no puede separarse del flujo de capital extranjero, especialmente al Instrumento de Valores del Estado (SBN), así como a la creciente conversión de monedas extranjeras resultantes de las exportaciones a Rupia gracias a las políticas gubernamentales relacionadas con los divisas de los resultados de las exportaciones de los recursos naturales (DHE SDA).

Bank Indonesia también continúa fortaleciendo su estrategia de operación monetaria a través del Bank Indonesia Rupiah Securities Instrument (SRBI), Bank Indonesia Detsilling Bangsing (SVBI) y Bank Indonesia extranjero Sukuk (SUVBI).

El paso está destinado a mantener la efectividad de la transmisión de la política monetaria, así como para atraer el flujo de capital de la cartera extranjera.

Los últimos datos muestran que las tasas de interés indonesias cayeron de 5.14% antes del anuncio de la disminución de la tasa bi en julio al 4.78% al 19 de agosto de 2025.

El rendimiento del tenor SBN de 2 años disminuyó de 5.86% a 5.54%, y 10 años de tenor de 6.56% a 6.40%.

Con una inflación de bajo mantenimiento, la sinergia de las políticas fiscales y monetarias, así como el rupia que continúa fortaleciendo, el banco Indonesia es optimista de que se mantiene la estabilidad económica nacional.

En el futuro, BI proyecta que el Rupia se mantenga estable con una tendencia a fortalecer, respaldada por rendimientos atractivos, baja inflación y las perspectivas del crecimiento económico de Indonesia.

Con una combinación de estos factores, el optimismo para la economía nacional se está fortaleciendo cada vez más, afirmando que Indonesia está en el camino correcto para mantener la resistencia en medio de la incertidumbre global.