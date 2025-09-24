El pasajero sufre `mordida de rata ‘en el aeropuerto de Indore







Incluso como la indignación por la muerte de dos niñas recién nacidas después de un ataque de rata en un hospital en Indore Apenas ha disminuido, un pasajero ha afirmado que fue mordido por el roedor en el aeropuerto local.

Las autoridades dijeron el miércoles que un hombre que viajaba de Indore a Bangalore supuestamente fue mordido por una rata en el área de partida del aeropuerto de Indore el martes.

Después del incidente, el pasajero recibió una inyección y el médico del aeropuerto le dio a las tabletas antibióticos, dijeron.

Aeropuerto de Devi Ahilyabai Holkar El director Vipinkant Seth le dijo a PTI que el pasajero posiblemente fue mordido por una rata e inmediatamente recibió un tratamiento adecuado.

«Una vez más hemos llevado a cabo el control de plagas en las instalaciones del aeropuerto después de este incidente», dijo.

Dos niñas recién nacidas, que sufrieron diferentes problemas de salud congénitos, murieron después de que las ratas las atacaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya (MYH) administrado por el gobierno de la ciudad en la noche del 31 de agosto y el 1 de septiembre, según los funcionarios.

Frente a acusaciones de negligencia grave, el Administración myh ha afirmado que las muertes no estaban relacionadas con las picaduras de ratas y que los dos recién nacidos sucumbieron a problemas de salud graves preexistentes debido a diferentes problemas de salud congénitos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente