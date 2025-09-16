El pasajero queda atrapado en tren en el distrito de Maharashtra Akola; rescatado







Un hombre de 50 años resultó herido después de que se resbaló mientras bajaba un tren y quedó atrapado debajo de él en Maharashtra’s Hizo Distrito, la policía ferroviaria informó el martes.

El incidente tuvo lugar en la estación de tren Murtijapur, aproximadamente a las 4.20 pm del lunes, según un funcionario, según la agencia de noticias PTI.

Los heridos se estaban yendo del tren Pune-Amravati en la plataforma no. 2 Cuando perdió el equilibrio, se resbaló y quedó atrapado debajo del tren, dijo.

El funcionario dijo el Policía de ferrocarril Tuve que sacar al pasajero lesionado con la ayuda de un equipo de rescate local, y se usó un cortador de gas para eliminar el pie de pie del tren y sacarlo de manera segura.

El hombre sufrió heridas graves en las piernas y fue llevado de urgencia a un hospital del gobierno local, donde está recibiendo tratamiento, agregó.

Maharashtra: 20 pasajeros heridos después de que el autobús privado llegue a otro vehículo en la autopista Mumbai-Nashik

Hasta 20 pasajeros de un autobús privado sufrieron heridas después de golpear otro vehículo en la carretera de Mumbai-Nashik cerca de Ghoti en el distrito de Nashik de Maharashtra el lunes por la noche, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

El accidente tuvo lugar en el Carretera de Mumbai-Nashik Cuando el autobús privado iba hacia Panvel en Navi Mumbai desde Chalisgaon en el distrito de Jalgaon del norte de Maharashtra, dijo un funcionario, informó PTI.

El conductor perdió el control y el autobús se estrelló contra otro vehículo en la carretera Mumbai-Nashik. Hasta 20 pasajeros del autobús privado resultaron heridos en el accidente y se apresuraron a un hospital local para recibir tratamiento, agregó, informó PTI.

Uno muerto, dos heridos cuando Auto-Rickshaw se estrelló contra el petrolero de agua en Thane

En otro incidente, una persona fue asesinada y otras dos resultaron gravemente heridas después de que un auto-rickshaw colisionó con un camión cisterna estacionario en la ciudad de Maharashtra Thane, dijeron las autoridades el lunes.

El incidente ocurrió poco antes de la medianoche del domingo cerca de Nitin Company-Cadbury Junction Road, dijo el jefe de células de gestión de desastres de la Corporación Municipal de Thane, Yasin Tadvi.

Tres pasajeros quedaron atrapados en el auto-rickshaw después de que chocó con un camión cisterna de agua, dijo. Los equipos de rescate se movilizaron de inmediato.

El cuerpo de bomberos El personal logró sacar a los tres pasajeros atrapados después de aproximadamente media hora. Fueron llevados a un hospital gubernamental donde uno de ellos, identificado como Bablu, fue declarado muerto, dijo el funcionario.

Los otros dos, de 56 y 29 años, que sufrieron heridas graves, fueron remitidos al Hospital Sion en el vecino Mumbai para un tratamiento avanzado, dijo.

El accidente causó una interrupción temporal del tráfico en el concurrido tramo de Eastern Express Highway, pero la normalidad se restauró después de que se retiró el dañado Auto-Rickshaw.

Mientras tanto, un hombre gravemente herido después de ser golpeado por un automóvil que supuestamente fue conducido por una mujer ebria el 13 de septiembre en el área de Mumbai de Ghatkopar, dijo el lunes un oficial de policía el lunes, informó PTI.

El hombre, que aún no se ha identificado, murió el domingo por la noche mientras recibía tratamiento, dijo el funcionario de la estación de policía de Ghatkopar.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 6.15 am cerca del edificio Excel Arcade en LBS Road, a menos de 200 metros de la estación de policía de Ghatkopar. Las imágenes de CCTV mostraron que el conductor del automóvil Bhavika Dama (30) fue ayudado por sus amigos y copensoristas Koram Bhanusali (30) y Aniket Bhansode para escapar en un Autorickshaw, dijo el funcionario, informó PTI.

(Con entradas de PTI)





