El pasajero intenta entrar en la cabina en el vuelo de Bengaluru-Varanasi Air India Express







Un Agua india Express Flight con destino a Varanasi enfrentó un susto de seguridad el lunes después de que un pasajero supuestamente intentó ingresar a la cabina a mitad de vuelo.

El incidente ocurrió en el vuelo IX1086, que estaba en camino a Varanasi, cuando un pasajero ignoró las advertencias repetidas de la tripulación y se acercó a la puerta de la cabina.

La aerolínea declaró que no se realizó una violación de seguridad, y la cabina permaneció segura durante todo el vuelo.

Al aterrizar, el incidente se informó a las autoridades de seguridad para una mayor investigación.

En un comunicado, un portavoz de Air India Express dijo: “El vuelo IX1086 de Air India Express enfrentó problemas de seguridad el lunes cuando un pasajero intentó ingresar a la cabina de la aeronave incluso después de múltiples advertencias de los miembros de la tripulación.» Somos conscientes de los informes de los medios sobre un incidente en uno de nuestros vuelos a Varanasi, donde un pasajero se acercó al área de entrada de los cabinas mientras buscamos el lavador de la lavapas. Reafirmamos que están en su lugar protocolos robustos de seguridad y no se vieron comprometidos. El asunto fue reportado a las autoridades pertinentes sobre aterrizaje y actualmente está bajo investigación. «





