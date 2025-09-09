El partido por la vida y la muerte de la calificación para la Copa Asiática 2026

Sidoarjo. VIVA – Equipo Nacional Indonesio U 23 ha lanzado la composición de los jugadores para el partido final de la calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026 contra TMNA ​​de Corea del Sur. Este partido de vida y muerte se celebró en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, martes 9 de septiembre de 2025 por la noche.

Leer también: Estación de mejor segundo lugar: las misiones de los estiramientos del equipo nacional U-23 indonesio deben ganar contra Corea del Sur para la Copa Asiática 2026



El entrenador de Gerald, Vanenburg, disminuyó la mejor composición desde los primeros minutos. El puesto de portero fue confiado a Cahya Supriadi, quien también llevaba el neumático del capitán. Mientras tanto, Kadek Alel, Dion Markx, Dony Tri Pamungkas y Mikael Tata, y Mikael Tata.

En el centro del campo, Vanenburg confió en la creatividad de Rayhan Hannan, Arkhan Fikri y Rahmat Arjuna. Se espera que estos tres jugadores puedan mantener el equilibrio del juego mientras abren el espacio de ataque.

Leer también: Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo de la vida de la vida en vivo Indonesia U-23 vs Corea del Sur esta noche



Leer también: Ordene Gerald Vanenburg antes del partido de la vida y la muerte del equipo nacional indonesio U-23 vs. Corea del Sur



Para las líneas del frente, el dúo del atacante Rafael Struick y Hokky Caraka serán la base principal para desmantelar la defensa surcoreana. Además, Zanadin Fariz también se instaló para soportar ataques del sector del ala.

Este partido es crucial para Garuda Muda. Solo una victoria puede garantizar que la mudanza del U-23 indonesia se clasifique para las finales de la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita.

Se espera que el pleno apoyo de los seguidores en el estadio del Delta Gelora pueda aumentar la motivación de Hokky Caraka y sus amigos para someter a Corea del Sur.

Composición del jugador

Indonesia U-23: Cómo Sffria, The Ende Condes, Don’s Lon Pamangs, Mikael Tria, Zanadin Faarz, Rayhan Hanan, Akhan, Rohmat, Raphael Strug, Rophael Strug, How Tower.