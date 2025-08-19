El Partido Popular animó el 80 aniversario de la República de Indonesia en Rempang y Galang

Baño, vivir – El ambiente festivo envolvió el antiguo área de Rski Island Galang Cuando Pt Makmur Elok Graha (PT Meg) con los residentes Excéntrico-Galang celebró un Partido Popular para conmemorar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

La serie de actividades comenzó con una ceremonia de bandera a la que asistieron el gobierno local, los residentes y los empleados. compañía. Curiosamente, las tropas de recaudación de banderas esta vez consistieron en los trabajadores diarios de Rempang-Galang que fueron asistidos por PT Meg y estudiantes de SMAN 10 Batam.

«Como joven local, estoy orgulloso de tener la oportunidad de convertirme en una tropa de la bandera en las actividades ceremoniales de hoy. Mi sentido de nacionalismo está cada vez más construido, quiero darme cuenta de una Indonesia desarrollada, especialmente en el área de Rempang, donde vivo», dijo Sahemi.

El Partido Popular también involucró a ocho MIPYME asistidas por la compañía de la región de Rempang-Galang. Especialmente para esta celebración, sirven culinario malayo típico, como fideos mucosos, nasi lemak y laksa.

Royana, una de las PYME que ahora se estableció en la vivienda de Rempang Eco City, expresó su orgullo por participar.

«Me siento feliz y orgulloso de poder presentar mis platos a los visitantes. El significado de la independencia también siento, porque la compañía brinda oportunidades y fomentando a MIPYS en Rempang-Galang. Espero que otras MIPYME también puedan sentir felicidad como yo», dijo.

En línea con el 80 ° Tema Nacional de la República de Indonesia, «United Sovereign, los prósperos sin personas y el desarrollo indonesios», se siente la unión entre la compañía y la comunidad. Los residentes, que van desde niños hasta padres, participaron con entusiasmo en diversas competiciones, como carreras de sacos, tira y afloja y galletas para comer. La alegre risa y chistes colorean la atmósfera, fortaleciendo la familiaridad de los residentes y la compañía.

«Cada año, la compañía siempre realiza actividades con los residentes de Rempang-Galang, no solo el 17 de agosto, sino también en las celebraciones religiosas y otras vacaciones nacionales. Actividades como esta se convierten en un puente de amistad armonioso entre la compañía y los residentes. Esperemos que los beneficios positivos se puedan sentir juntos», dijo Prasabda Dani, representante de PT Meg, así como la persona a cargo del evento.

PT Meg espera que la unión que existe pueda continuar siendo alimentada, sin provocación, para que todos los elementos de la sociedad puedan estar unidos, soberanos, prósperos y realizando conjuntamente una Indonesia avanzada.