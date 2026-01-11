El partido Persib vs Persija se detuvo mucho, Mauricio Souza criticó la prórroga de solo 4 minutos

VIVA – La decepción es claramente visible en la expresión del rostro. Mauricio Souza finalizado persia Yakarta no logró robar puntos a casa persib Bandung. Un acalorado duelo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026, terminó con una estrecha derrota por 0-1 para los Kemayoran Tigers en la semana 17 de la Superliga 2025/2026.

Persija llegó con grandes ambiciones de traer a casa resultados positivos. Sin embargo, el ambiente acalorado del partido desde los primeros minutos hizo que el partido se alejara del ritmo ideal. La alta intensidad del duelo provocó muchas violaciones, obligando a menudo a detener el partido y dificultando su desarrollo.

Esta situación pasó a ser la nota principal de Souza en su evaluación. El técnico brasileño consideró que el desarrollo del juego nunca tomó forma porque con demasiada frecuencia se vio interrumpido por violaciones y enfrentamientos entre jugadores. Esta condición dificulta que ambos equipos lleven a cabo sus planes de juego de manera óptima.

«El partido se paró mucho y no vimos al equipo con el balón», dijo Souza a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido.

Según él, el ritmo que se sigue interrumpiendo no sólo altera el ritmo, sino que también reduce la calidad general del partido. Dijo que muchos jugadores en el campo tienen buenas habilidades técnicas, pero no tienen el espacio para expresarlas en todo su potencial.

Además de la cuestión del ritmo, Souza también destacó la decisión del árbitro respecto a la prórroga al final del segundo tiempo. Consideró que la duración dada no era proporcional a la cantidad de tiempo perdido durante el partido.

En varias ocasiones el partido tuvo que ser interrumpido por infracciones y duro contacto físico. En tal situación, Souza cree que el tiempo adicional debería ser mayor que el previsto.

«Al final de la segunda parte sólo hubo cuatro minutos de prórroga», dijo el ex entrenador del Madura United.

Añadió que las distracciones demasiado frecuentes hacen que la concentración de los jugadores disminuya. Como resultado, ambos equipos tuvieron dificultades para construir un juego ordenado a pesar de tener jugadores con buena calidad técnica.

«Los dos equipos no pudieron concentrarse más en el partido. La técnica de muchos de los jugadores en el campo fue buena», continuó.

Aparte de estos factores externos, Souza aún admite que Persija no parecía perfecta. Dijo que su equipo tuvo un descuido al inicio del partido, error que Persib aprovechó de inmediato.