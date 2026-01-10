El partido Persib vs Persija es una cuestión de prestigio y autoestima.

Bandung, VIVA – Mediocampista persib bandung, Marc Klockdestacó que todos los jugadores de Maung Bandung tienen una doble motivación a la hora de enfrentarse a eternos rivales persia Yakarta en la semana 17 del partido de la Superliga 2025/26. Este prestigioso partido se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo (1/11).

Klok dijo que el duelo contra Persija siempre tuvo un significado especial para él y el equipo. Según él, este partido no se trata sólo de luchar por los puntos, sino también de la autoestima y el orgullo de la ciudad.

«Para mí y el equipo, este es sin duda un partido muy importante y especial», dijo Klok el sábado en Bandung, según informó Antara.

El jugador indonesio naturalizado admitió que el ambiente del partido Persib contra Persija siempre fue diferente en comparación con otros partidos. Calificó este duelo como un gran partido lleno de prestigio y emoción.

«Como dije, cada partido es un gran partido. Pero mañana es un partido especial por el prestigio y la autoestima. Esta ciudad definitivamente lo sabe todo y queremos enorgullecer a Bobotoh», dijo Klok.

Klok cree que el apoyo total de Bobotoh será una inyección adicional de motivación para que los jugadores de Persib se desempeñen de manera óptima y presenten los mejores resultados ante sus propios seguidores.

Mientras tanto, el entrenador del Persib Bandung, Bojan Hodak, cree que el partido contra el Persija siempre se desarrolla con mucha tensión porque es uno de los derbis más importantes del Sudeste Asiático. Por ello, destacó la importancia de la calma y la madurez de juego de sus jugadores.

«Por eso ya no necesito motivar a los jugadores. En cambio, tengo que hacerlos más tranquilos y menos emocionales», dijo el entrenador croata.

Hodak estima que el partido será reñido teniendo en cuenta que los dos equipos tienen actualmente los mismos puntos y aún tienen la oportunidad de sellar el estatus de campeones en la temporada 2025/26 de la Superliga. Estas condiciones significan que el partido entre Persib y Persija será ciertamente reñido y lleno de dramatismo.