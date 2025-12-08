El Partido Parlamentario NDA se reunirá el 9 de diciembre mientras los parlamentarios se preparan para felicitar al primer ministro







El Alianza Democrática Nacional (NDA) El Partido Parlamentario celebrará una reunión el martes 9 de diciembre de 2025 a las 9:30 a. m., según un aviso oficial emitido por la oficina del Partido Parlamentario BJP.

Según informa la agencia de noticias ANI, la reunión tendrá lugar en el Auditorio GMC Balayogi del edificio de la Biblioteca del Parlamento (PLB).

El aviso, firmado por el secretario de la oficina, el Dr. Shiv Shakti Nath Bakshi, ordenaba a todos los miembros de la NDA de Lok Sabha y Rajya Sabha que estuvieran presentes a tiempo.

Mientras tanto, en el sexto día de la sesión de invierno del Parlamento, los parlamentarios de la Alianza Democrática Nacional (NDA) felicitarán hoy al primer ministro Narendra Modi por su aplastante victoria en las elecciones a la asamblea de Bihar.

El primer ministro Modi participará hoy en un debate especial sobre el 150 aniversario de «Vande Mataram», que abordará muchas facetas importantes y menos conocidas de la icónica canción, informó ANI.

El BJP liderado Acuerdo de confidencialidad Al gobierno se le han concedido tres horas para participar en el debate sobre Lok Sabha.

Para todo el debate se han reservado un total de 10 horas, ya que el debate también tendrá lugar en la Cámara Alta. El martes 9 de diciembre.

Además, la Cámara se reunió a las 11 de la mañana, comenzando con un turno de preguntas. Durante la hora de preguntas, los ministros interesados ​​presentaron una lista separada y respondieron sobre las cuestiones planteadas por los parlamentarios.

A continuación, varios ministros también pusieron documentos sobre la mesa, entre ellos Gajendra Singh Shekhawat (Ministerio de Cultura), Jayant Chaudhary (Ministerio de Educación), Pankaj Chaudhary (Ministerio de Finanzas), Sushri Shobha Karandlaje (Ministerio de Trabajo y Empleo), Kirti Vardhan Singh (Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático) y Harsh Malhotra (Ministerio de Asuntos Corporativos), informó ANI.

Además, Rajya Sabha También se presentó el Décimo Informe del Comité Permanente de Energía por parte de Shrirang Appa Barne y Shrikant Eknath Shinde, sobre el tema «Evaluación del desempeño de los proyectos de energía solar en el país».

El martes se publicarán las declaraciones del Comité Permanente de Energía, que mostrarán las medidas finales tomadas por el gobierno sobre informes anteriores relacionados con los Ministerios de Energía y Energía Nueva y Renovable.

Según informó la agencia de noticias ANI, Rajeev Rai y Angomcha Bimol Akoijam presentarán el 371º Informe del Comité Permanente de Educación, Mujeres, Niños, Juventud y Deportes, que revisará los organismos e instituciones autónomos dependientes del Ministerio de Educación, incluidos NTA, NAAC, ICHR, ICPR, ICSSR, IIAS (Shimla) y la Fundación Auroville.

(Con aportes de la ANI)





