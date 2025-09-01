El Partido Laborista informará a Eko Patrio a Ahmad Sahroni al DPR MKD

Yakarta, Viva – Presidente partido laborista, Dijo Iqbal dijo que su partido informaría varios Miembro del parlamento indonesio que ha sido desactivado al Tribunal Honorario de la Cámara de Representantes (MKD) del Parlamento Indonesio el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Dicha tasa, la desactivación de los miembros del DPR no figuraba en la ley MKD.

«La comprensión no activa no está en la ley MKD del Partido Laborista con el KSPI informará que los miembros del DPR al MKD el miércoles», dijo a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Dicho esperanzas de que los miembros de DPR desactivados sean desestimados.

«Entonces, deje que el MKD decida qué sanciones se les dan a los miembros del DPR.

Para tener en cuenta, varios miembros del Parlamento de Indonesia fueron desactivados de su posición en el Parlamento. Como el partido nasdem que desactiva Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

Luego, el Partido Nacional del Mandato (PAN) que desactivó Eko Patrio y uya kuya. Y el Partido Golkar que desactivó a Adies Kadir.

Esta desactivación fue llevada a cabo por su declaración que cosechó polémicas en la comunidad.