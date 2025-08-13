El partido inaugural del equipo nacional sub-17 sin problemas, Bobby Nasution recibió el elogio de Erick Thohir

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Muhammad Bobby Afif Afif recibió elogios del Presidente General Pssi Erick thohir. Este elogio se produjo gracias al partido suave del equipo nacional sub-17 contra Tayikistán en el estadio principal de Sumatra North Sumatra.

Desde el comienzo del partido del estadio principal de Sumatra North se lavó con fuertes lluvias, pero el partido continuó suavemente. Este es un aspecto que muestra la gravedad del gobierno provincial de Sumatra del Norte en la celebración de eventos internacionales de fútbol.

«Pak Bobby tiene un compromiso, tiene coraje, digo que está bien, siempre y cuando las instalaciones sean apropiadas y él esté haciendo mi mejor esfuerzo, apreciamos, creo que todos están felices, intentaremos empujar más partidos del equipo nacional en Sumatra del Norte», dijo Erick Thohir, en el estadio principal de Sumatra North, Deliserdang, martes (12/8) Noche.

Título de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Nasución de Bobby Junto con el presidente de PSSI, Erick Tohir, mientras miraba el partido inaugural del equipo nacional Sub-17 contra Tayikistán en el estadio principal de Sumatra North, el martes (2/8/2025).

Erick Thohir también elogió el estadio principal de Sumatra del Norte, que es uno de los tres estadios especiales de fútbol en Indonesia. Espera que esta instalación se pueda mantener y continúe desarrollándose.

«Creo que en Indonesia solo hay tres estadios que son realmente para el fútbol, Sumatra del Norte, Balikpapan y Jis Yakarta. Creo que esto es algo positivo y debemos proteger», dijo Erick Thohir.

Hay más de 12 mil seguidores que miran este partido directamente desde el norte de Sumatra North Sumatra, lo que hace que la atmósfera de este partido sea más viva. Además, el diseño del estadio que hace que la audiencia sea cercana a los jugadores para que puedan celebrar los goles juntos.

«Extraordinarios 12 mil espectadores para el partido U-17 y, de hecho, la coincidencia de los participantes que asistieron al equipo calificado en la Copa Mundial U-17, creo que el partido que necesita nuestro equipo U-17, pero también el espectáculo es muy factible», dijo Thohir.

El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby, la nasución está agradecido de que la gente de Sumatra del Norte pueda presenciar de primera mano el equipo nacional Sub-17 en acción en el campo. Se aseguró de que su grupo continuaría mejorando en la organización de eventos de fútbol internacional y estaba listo para el próximo evento.

«Esta es una lección, por supuesto, para nosotros, también para los jugadores en el campo, el comité local, esta audiencia está aprendiendo, y estamos listos para más eventos de fútbol», dijo Bobby Nasution.

El partido que tuvo lugar fue bastante feroz y terminó en un empate 2-2. Indonesia había ganado 2-1 hasta la mitad de la segunda mitad, pero Tayikistán logró igualar en los últimos minutos del partido. Luego, el equipo nacional sub-17 luchará contra Uzbekistán el viernes (8/15) a las 19:30, luego el último día, lunes (18/8) luchará contra Malí a las 20:30.