El partido debut de Jay Idzes, Fabio Grosso dijo que Sassuolo Fatal Thripe

VIVA – debut Jay idzes Junto con Sassuolo en la serie A Italia terminó amargamente. Defensor Equipo nacional Indonesia apareció como titular cuando Sassuolo enfrentó Cremonés En Stadio Giovanni Zini, viernes 2 de agosto de 2025.

En lugar de ganar puntos, Neroverdi se vio obligado a irse a casa con una derrota de 2-3. Sassuolo se dejó por primera vez rápidamente a través de los objetivos de Federico Terracciano y Franco Vázquez que se crearon en solo dos minutos.

Sassuolo había aumentado. Andrea Pinamonti redujo el retraso a través de un rango cercano. Luego, Domenico Berardi igualó 2-2 a través de una ejecución de penalización en el minuto 73.

Sin embargo, el sueño del regreso de Sassuolo desapareció al final de la pelea. En el minuto 93, el árbitro señaló el punto blanco para Cremonse y Manuel de Luca lo ejecutó con éxito. Sassuolo también perdió 2-3.

El entrenador de Sassuolo, Fabio Grosso, no cerró los ojos a esta derrota. Consideró que su equipo era demasiado descuidado que concedió tres goles.

«Nuestro descuido es realmente fatal. Pero después de quedarnos atrás 0-2, habíamos aumentado e incluso pudimos ganar. Desafortunadamente, dimos al oponente de la habitación y provocó una penalización en los minutos finales», dijo Grosso, según Sassuolo News.

Grosso, quien ganó la Copa Mundial 2006 con Italia, enfatizó que sus jugadores tenían que aprender de los errores. «En la Serie A, si comete un error, inmediatamente castigado. Debemos poder minimizarlo», dijo.

Para Jay Idzes, esta es la primera experiencia, así como una importante lección en la Liga Top italiana. El descenso holandés fue traído por Sassuolo de Venezia Con una dote 8 millones de euros o alrededor de Rp151 mil millones.

Anteriormente, Idzes solo se sentó en el banco cuando Sassuolo jugó el partido inaugural de la Serie A contra Napoli. Tampoco se jugó en Coppa Italia cuando se encontró con Catanzaro.

Ahora, el debut ha sido vivido, a pesar de que los resultados no son dulces. Se requiere que Sassuolo e idzes se eleven inmediatamente para no perder el impulso al comienzo de la temporada 2025/2026 de la Serie A.